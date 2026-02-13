En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inversiones forzosas
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Identifican a ladrón que asesinó a tendero por robarle una cadena de oro en Bucaramanga

Identifican a ladrón que asesinó a tendero por robarle una cadena de oro en Bucaramanga

La Policía busca al ladrón y su cómplice señalados de asesinar a un tendero por robarle su cadena de oro en el barrio Monterredondo de Bucaramanga.

Publicidad

Publicidad

Publicidad