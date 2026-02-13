Identifican a ladrón que asesinó a tendero por robarle una cadena de oro en Bucaramanga

Las autoridades avanzan en la identificación de los dos presuntos responsables del homicidio del tendero Sergio Andrés Suárez, ocurrido el pasado 12 de febrero de 2026 en el barrio Monterredondo, en Bucaramanga.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los sujetos estarían implicados en el hurto y posterior asesinato del comerciante, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes del sector.

La institución hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que permita identificar plenamente y judicializar a los responsables. Por este caso, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue datos veraces que contribuyan al esclarecimiento del crimen.

“La ciudadanía puede brindar información de manera confidencial a través de la línea 317 639 7244 o al correo mebuc.sijin@policia.gov.co”, indicó la Policía en un comunicado oficial.



Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, pidió el respaldo de la comunidad para lograr la captura de los implicados.

“Le pido a la ciudadanía que nos ayude a identificar a estos bandidos. Ofrecemos hasta 10 millones de pesos por información que lleve a su captura. Con ayuda de más de 40 cámaras de seguridad públicas y privadas, la Policía trabaja en este objetivo”, afirmó el mandatario.

Las autoridades confirmaron que analizan material de más de 40 cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, instaladas en el sector, con el fin de reconstruir la ruta de escape de los delincuentes y consolidar las pruebas que permitan su pronta captura.

El asesinato de Sergio Andrés Suárez ha reavivado el debate sobre la seguridad en zonas residenciales y comerciales de la ciudad, mientras familiares, vecinos y comerciantes exigen justicia y mayor presencia institucional en el barrio Monterredondo.