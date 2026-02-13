En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Levantarán tramos de la ciclorruta en Bucaramanga: Alcaldía cumplirá orden de juez

Levantarán tramos de la ciclorruta en Bucaramanga: Alcaldía cumplirá orden de juez

Las primeras intervenciones se concentrarán en la carrera 21, entre la calle 45 y la avenida Quebradaseca, donde iniciarán las labores técnicas.

