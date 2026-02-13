Levantarán tramos de la ciclorruta en Bucaramanga: Alcaldía cumplirá orden de juez

La Alcaldía de Bucaramanga anunció que levantará algunos tramos de la ciclorruta en la ciudad para dar cumplimiento a una sentencia judicial que ordena ajustes en la infraestructura construida en anteriores administraciones. Las intervenciones se realizarán en la carrera 21, entre calles 5 y 55, y en la carrera 35, entre calles 32 y 52.

Según explicó el alcalde de Bucaramanga, los trabajos comenzarán en los próximos días y hacen parte de un proceso de “armonización” de la ciclo-infraestructura, con el objetivo de acatar el fallo sin desmontar por completo la red existente.

El mandatario precisó que, pese al levantamiento de estos segmentos, se conservarán los 20 kilómetros de corredores exclusivos para los bici-usuarios en la capital santandereana. “No se eliminará la red de ciclorrutas; vamos a ajustarla para cumplir la decisión judicial y garantizar condiciones seguras tanto para ciclistas como para conductores”, señaló.

Las primeras intervenciones se concentrarán en la carrera 21, entre la calle 45 y la avenida Quebradaseca, donde iniciarán las labores técnicas. En ambos corredores -carrera 21 y carrera 35- se instalarán taches luminosos que funcionarán como guía nocturna, buscando mejorar la visibilidad y reducir riesgos en horas de la noche.



La administración municipal indicó que durante la ejecución de las obras se adoptarán planes de manejo de tráfico para mitigar afectaciones en la movilidad. Asimismo, reiteró que el objetivo es mantener la promoción de medios de transporte sostenibles, pero bajo parámetros ajustados a lo ordenado por la justicia.