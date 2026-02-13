En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Grave accidente entrando por la calle 80 de Bogotá deja un ciclista muerto: monumental trancón

Grave accidente entrando por la calle 80 de Bogotá deja un ciclista muerto: monumental trancón

Un ciclista murió tras chocar con un tractocamión en la calle 80, en límites de Bogotá. El siniestro provocó fuerte congestión en el ingreso y salida de la ciudad.

