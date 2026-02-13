Grave accidente entrando por la calle 80 de Bogotá deja un ciclista muerto: monumental trancón

Un grave accidente de tránsito se registró en la madrugada de este viernes 13 de febrero en el corredor de la calle 80, uno de los principales accesos a la capital del país.

El siniestro, ocurrido en los límites de Bogotá con la Sabana, dejó como saldo un ciclista muerto y generó una afectación vial de grandes proporciones, con congestión tanto para el ingreso como para la salida de la ciudad.

De acuerdo con el reporte entregado por la cuenta oficial de Bogotá Tránsito en la red social X, sobre las 5:27 a. m. se confirmó un “siniestro vial con fatalidad” en el corredor de la calle 80, en el que se vieron involucrados un tractocamión y un ciclista. El hecho encendió las alertas de las autoridades, que de inmediato activaron los protocolos de atención y manejo del tráfico en la zona.

A las 5:56 a. m., Bogotá Tránsito actualizó la situación e informó que el carril número dos presentaba afectación directa por el siniestro. “Ya tenemos una afectación considerable para los vehículos que ingresan a la ciudad, también se tiene afectación de la salida sobre el corredor de la calle 80. Se generan medidas de gestión de tráfico para mitigar la afectación que genera aquí el siniestro con fatalidad”, indicó uno de los agentes en el lugar.



Las autoridades señalaron que, en ese momento, aún no se contaba con la presencia de unidades de criminalística, lo que prolongó el cierre parcial mientras se adelantaban las primeras labores de aseguramiento de la escena. Posteriormente, sobre las 6:32 a. m., se confirmó que el Grupo de Criminalística inició las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el choque entre el tractocamión y el ciclista.

En el punto hacen presencia uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte (SETRA) y de la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), además del Grupo Guía de la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito, quienes implementaron medidas de regulación para intentar disminuir el impacto en la movilidad.



Vías alternas

Ante el panorama de fuerte congestión, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas como la calle 13, movilizarse por la localidad de Suba o, en caso de requerir salir de la ciudad, utilizar la vía que comunica con el municipio de Cota.

El corredor de la calle 80 es uno de los más transitados para quienes se desplazan entre la Sabana y la capital, por lo que cualquier incidente genera efectos en cadena durante las primeras horas del día.