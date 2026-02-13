Bucaramanga, epicentro mundial de la oftalmología por Curso Internacional de la Foscal

Bucaramanga se consolida como referente internacional en salud visual con la realización del XIX Curso Internacional de Oftalmología, un evento académico organizado por la Clínica Foscal que reúne a más de 70 profesores y conferencistas nacionales e internacionales, y cerca de 130 profesionales de la salud.

El encuentro, que se desarrolla hasta este viernes, posiciona nuevamente a Colombia en el mapa global del conocimiento médico. Especialistas provenientes de países como Perú, Venezuela, Ecuador, Panamá y República Dominicana participan en este espacio que integra ciencia, tecnología y formación de alto nivel.

Desde su creación en 2007, el curso se ha diferenciado de los congresos tradicionales por su enfoque práctico. Además de conferencias especializadas, los asistentes participan en talleres y entrenamientos con equipos de última generación, muchos de ellos recientemente incorporados al país, lo que permite conocer de primera mano los avances que hoy transforman el diagnóstico y tratamiento de enfermedades visuales.

Tecnología y formación “hands on”



El programa académico abarca todas las áreas de la oftalmología, desde el cuidado básico del ojo hasta técnicas quirúrgicas complejas. Uno de los principales diferenciales es su metodología “hands on”, que facilita la interacción directa con tecnologías médicas avanzadas y la práctica de procedimientos como cirugía refractiva, corrección de catarata, implantes oculares y tratamientos especializados.

Entre las novedades de esta edición se destaca la incorporación del simulador virtual de cirugía de catarata EYESI, una plataforma que recrea escenarios quirúrgicos reales y permite evaluar el desempeño médico de manera objetiva. Asimismo, llega al evento el láser de femtosegundo ATOS, tecnología de última generación para procedimientos oftalmológicos.

“La Foscal es la tercera institución del país en contar con este equipo, después de centros en Bogotá y Medellín. La intención es que los inscritos tengan acceso a estos avances de manera directa y práctica”, explicó Rubén Berrospi, jefe del Departamento de Oftalmología de la Clínica Foscal, presidente del Grupo Colombiano de Estudios de Superficie Ocular, Córnea y Cirugía Refractiva y director del curso.

Invitados de talla mundial

El curso cuenta con la participación de reconocidos especialistas internacionales como el doctor Uday Devgan, referente mundial en cirugía de catarata; el doctor Federico Vélez, vinculado a la Universidad de California en Los Ángeles; la doctora Noemí Roselló, especialista en estrabismo; y el doctor Jesús Merayo, experto en superficie ocular, además de destacados profesionales de distintas regiones de Colombia.