Colombia toca la puerta de Europa para blindarse contra el crimen transnacional

Colombia toca la puerta de Europa para blindarse contra el crimen transnacional

Desde París, el Gobierno formalizó su intención de unirse a la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Grave y Organizado y acordó un enlace policial permanente ante autoridades aduaneras francesas.

