Colombia toca la puerta de Europa para blindarse contra el crimen transnacional

En medio de una agenda de alto nivel en París, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, formalizó la intención de Colombia de vincularse a la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Grave y Organizado, una alianza integrada por siete naciones del continente.

Durante dos días de reuniones con autoridades francesas, el funcionario, acompañado por el embajador Alfonso Prada, sostuvo encuentros con la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin; la ministra de Acción y Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin; el ministro del Interior, Laurent Nuñez; y directivos de la agencia VIGINUM, entre otros altos funcionarios.

El objetivo central es compartir información de inteligencia estratégica para desmantelar redes dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos y la infiltración criminal en economías legales. La coalición está conformada por Bélgica, España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suecia.

Según explicó el ministro, la apuesta es avanzar en un esfuerzo multinacional que permita identificar y neutralizar la infiltración de estructuras ilegales en sectores formales de la economía y golpear directamente sus finanzas.



Uno de los resultados concretos fue la firma de un acuerdo técnico con el Gobierno francés para designar a un oficial de la Policía Nacional como enlace permanente ante autoridades aduaneras en Francia, con el fin de optimizar operaciones contra la delincuencia organizada transnacional.

Además, Colombia puso a disposición de la Unión Europea, a través de Francia, sus capacidades militares y policiales en la lucha contra el terrorismo, incluyendo experiencia en inteligencia, investigación criminal y operaciones especiales.