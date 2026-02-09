Salario mínimo: ¿vale la pena abrir un CDT en 2026? Esto dicen los expertos

El arranque de 2026 ha traído consigo una duda que despierta preocupación entre los ciudadanos, especialmente entre quienes cuidan su plata. La inflación de enero volvió a subir y encendió las alarmas sobre qué tan buena idea es dejar el dinero quieto. Ante ese panorama, los CDT vuelven a posicionarse como una opción por encima de muchas otras.



Inflación en enero le mete presión a colombianos

El DANE confirmó que la inflación anual cerró en 5,35 %, pero el dato que más inquieta es el mensual: solo en enero de 2026 el costo de vida aumentó 1,18 %. Es decir, el dinero guardado que no recibe rendimientos perdió valor en apenas un par de semanas.

Este repunte validó la decisión del Banco de la República de mantener una postura restrictiva y sostener tasas de interés altas. La medida busca frenar la escalada de precios, pero a su vez cambia la perspectiva de los ahorradores, que ahora enfrentan el dilema entre asumir riesgos o seguir protegiendo su capital.



Salario mínimo: ¿Vale la pena abrir un CDT en 2026?

Con el incremento del salario mínimo en 2026, que llega a $2.000.000 con el auxilio de transporte, el escenario económico ha generado presión para los ahorradores y abre varios puntos clave:

La inflación volvió a acelerarse, castigando el ahorro sin rendimiento.

Las tasas de interés se mantienen en niveles altos y favorecen a quienes ahorran.

Los CDT permiten proteger el poder adquisitivo sin exponerse a sobresaltos.

CDT, una opción de ahorro e inversión Foto: Getty Images

Ante esto, los expertos señalan que decidirse por un CDT es una jugada más defensiva frente a otras inversiones. Se trata de un movimiento enfocado en conservar y hacer crecer el dinero con calma, antes que apostar por opciones que podrían golpear con más fuerza al final.



De hecho, para este año se espera que los hogares tomen decisiones financieras prudentes. Con el incremento de la inflación en enero, los CDT aparecen más como un refugio para el dinero que como una apuesta a ciegas.

El dato de inflación de enero es el argumento final que necesitaban los ahorradores indecisos. Este repunte de la inflación anual al 5,35 % nos recuerda que el dinero quieto pierde valor aceleradamente. La subida de tasas del Emisor al 10,25 % ha reactivado la competencia bancaria, y en MejorCDT ya estamos viendo entidades reaccionando con tasas que superan con creces la inflación, garantizando que el dinero no solo se conserve, sino que crezca en términos reales destaca Omar Casas, Gerente de Operaciones de MejorCDT.

CDT se presenta como un seguro de vida en 2026

Con este contexto, los Certificados de Depósito a Término dejaron de verse como una alternativa conservadora sin mayor atractivo y pasaron a ocupar un lugar estratégico. Las tasas ofrecidas por varias entidades financieras ya rondan el 12 % efectivo anual, muy por encima del nivel actual de inflación.

Esto abre la puerta a una rentabilidad real positiva, algo que no siempre es fácil de encontrar. Mientras otros instrumentos dependen de la volatilidad del mercado, el CDT ofrece una ganancia fija y conocida desde el primer día, una característica que vuelve a valorarse en tiempos de incertidumbre.