En una operación conjunta entre la Armada y la Policía, fue capturado alias ‘Ayapel’ o ‘Niño Mercado’, señalado cabecilla de quinto nivel del Clan del Golfo y presunto coordinador logístico de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’, que delinque en el departamento de Bolívar.

La operación se llevó a cabo en la vereda Buenavista, zona rural del municipio de El Carmen de Bolívar, donde unidades de la Fuerza Naval del Caribe, con apoyo de la Policía, lograron materializar una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación. El procedimiento combinó capacidades aeronavales y terrestres para ubicar y detener al señalado cabecilla.

De acuerdo con las autoridades, alias ‘Ayapel’ estaría encargado de coordinar las actividades logísticas de esta subestructura, incluyendo el control ilegal de corredores de movilidad utilizados para el transporte de insumos, recursos y armamento, con el fin de sostener las operaciones criminales del grupo armado organizado en la subregión de los Montes de María.

Cayó alias ‘Ayapel’, peligroso cabecilla logístico del Clan del Golfo: así delinquía

La información de inteligencia indica que el capturado presuntamente articulaba el suministro de recursos provenientes del narcotráfico y la extorsión, además de servir como enlace para el movimiento de hombres armados y material de guerra. Su accionar se concentraba principalmente en las veredas Bajo Grande, Buenavista, San Carlos y Raízal, zonas estratégicas para la movilidad ilegal del grupo.



Las autoridades señalaron que este rol logístico era clave para mantener la capacidad operativa y la continuidad de las acciones criminales de la subestructura, por lo que su captura representa un golpe a la estructura financiera y operativa del Clan del Golfo en el Caribe colombiano.

Tras el operativo, alias ‘Ayapel’ fue trasladado al casco urbano de El Carmen de Bolívar, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con su proceso de judicialización.