En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cayó alias ‘Ayapel’, peligroso cabecilla logístico del Clan del Golfo: así delinquía

Cayó alias ‘Ayapel’, peligroso cabecilla logístico del Clan del Golfo: así delinquía

Este hombre sería el coordinador de abastecimiento y movilidad de la subestructura ‘Nicolás Antonio Urango Reyes’ en zonas rurales de Bolívar del Clan del Golfo.

Cayó alias ‘Ayapel’, peligroso cabecilla logístico del Clan del Golfo: así delinquía
Cayó alias ‘Ayapel’, peligroso cabecilla logístico del Clan del Golfo: así delinquía
Por: Felipe García
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad