IA, ciberseguridad y movilidad global: respuesta de educación superior por formar líderes del futuro

La Universidad Militar Nueva Granada le apuesta a un modelo educativo donde tecnología, internacionalización y enfoque humanista van juntos. Así lo explicó en Blu 4.0 el mayor general (r) Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la institución.

Según el rector, la educación superior vive un cambio “disruptivo” marcado por la inteligencia artificial, la ciberseguridad y los nuevos escenarios de defensa, incluido el ciberespacio. Por eso la universidad lanzó una maestría en ciberseguridad y ciberdefensa y alista una maestría en inteligencia artificial.

Ayala destacó que la UMNG fortalece alianzas con empresas como Google y Amazon para consolidar uno de los entornos digitales más avanzados de la región. La tecnología, afirma, hace parte del ADN del modelo educativo y responde a estudiantes que ya llegan al aula conectados y usando IA.

Esta visión se articula con el plan “Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz”, que integra innovación académica, derechos humanos, solidaridad y sostenibilidad ambiental.

Otro eje es la movilidad internacional: la UMNG incrementó en 450% los intercambios, permitiendo que estudiantes de estratos 1, 2 y 3 viajen por primera vez a Europa, Asia o Estados Unidos. Hay convenios con instituciones como la Universidad de Salamanca, el Tecnológico de Monterrey y universidades de EE. UU. y Dinamarca.

El rector resaltó que, como institución pública, ofrece programas gratuitos o de bajo costo y una amplia oferta de formación para responder a los retos del mundo actual.