En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / ¿Cómo les fue a los colombianos? El balance de Camilo Villegas tras el Astara Golf de Bogotá

¿Cómo les fue a los colombianos? El balance de Camilo Villegas tras el Astara Golf de Bogotá

El campeonato contó con una gran presencia del público bogotano a lo largo de los cuatro días.

Publicidad

Publicidad

Publicidad