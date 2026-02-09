¿Cómo les fue a los colombianos? El balance de Camilo Villegas tras el Astara Golf de Bogotá

Los golfistas colombianos Camilo Villegas y Ricardo Celia finalizaron su participación en el Astara Golf Championship 2026 empatados en la casilla 49, tras completar un total de 279 golpes (-5) en el Country Club de Bogotá. El certamen, correspondiente a la cuarta parada del Korn Ferry Tour, coronó al estadounidense James Nicholas, quien se impuso con un sólido registro de 265 impactos (-19).



Balance de los colombianos en el Astara Golf Championship

Villegas y Celia fueron los únicos locales en superar el corte, enfrentando condiciones climáticas adversas marcadas por constantes lluvias. Camilo Villegas cerró su última ronda con 70 golpes (-1), destacando una racha de cuatro birdies consecutivos, aunque errores en el hoyo 18 y el tramo final del campo frenaron su ascenso. "El resultado no fue el más positivo, pero esta fue una semana bonita, muy especial; me encanta ver a la gente acá", afirmó Villegas.

Por su parte, Ricardo Celia firmó una tarjeta final de 72 impactos (+1). Pese a un inicio prometedor, el estado del terreno dificultó su precisión. "Jugué bien bastante tiempo, pero los últimos dos días no le pegué sólido a la bola", comentó Celia, quien sumó su quinto corte superado en este torneo.

James Nicholas Foto: Astara Golf Championship

James Nicholas se corona campeón en el Country Club de Bogotá

La definición del título fue de alto impacto. James Nicholas aseguró su victoria tras embocar un águila en el hoyo 72, deshaciendo el empate que mantenía con Norman Xiong. Nicholas reconoció que la confianza ganada durante la reanudación de la tercera ronda fue clave: 'Me di cuenta de que podía ganar desde esta mañana; eso me dio la mentalidad necesaria'.

El torneo reafirmó su estatus como uno de los eventos más relevantes del PGA Tour en la región, logrando una asistencia masiva de espectadores. Andrés Aguirre, country manager de Astara Colombia, destacó el esfuerzo logístico: "Es el mejor torneo del país y uno de los mejores de la región". El chileno Cristóbal del Solar se posicionó como el mejor latinoamericano, ubicándose en la octava casilla con -13.

