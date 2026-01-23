Astara Golf Championship 2026: fechas, figuras y detalles del torneo en Bogotá

El Astara Golf Championship presentado por Mastercard, evento del Korn Ferry Tour, se cumplirá del 5 al 8 de febrero en el Country Club de Bogotá. Esta competencia, consolidada como la más prestigiosa de Colombia, repartirá una bolsa de un millón de dólares y servirá como plataforma de ascenso directo hacia el PGA Tour estadounidense.

La edición 15 del certamen contará con una nómina de 144 jugadores internacionales que buscarán suceder al estadounidense Kyle Westmoreland, vigente campeón. Para esta ocasión, la organización confirmó que el torneo se desarrollará íntegramente en el campo ‘Fundadores’, escenario emblemático que ha sido testigo de la evolución del golf profesional en el país.



¿Quiénes son los jugadores colombianos en el Astara Golf Championship 2026?

La representación nacional estará liderada por el barranquillero Ricardo Celia, quien a sus 33 años llega tras una temporada destacada en el PGA Tour Américas. “Es una linda oportunidad jugar de nuevo el Astara Golf Championship. La del Country Club es una cancha increíble, la conozco muy bien y he tenido la experiencia de competir allí”, afirmó Celia, quien recibió invitación directa del Korn Ferry Tour.

Junto a él, la "armada" local incluye a los aficionados Daniel Faccini y Joaquín Cabrera, además del esperado debut profesional de Esteban Jaramillo. La gran novedad será Sebastián Moss, golfista nacido en Texas de madre colombiana, quien tras brillar en el PGA Tour University portará la bandera nacional por primera vez en suelo colombiano.

Astara Golf Championship en el Country Club de Bogotá Foto: Astara Golf Championship

Calendario del Korn Ferry Tour: el rol de Bogotá en el 'Swing Latino'

Este evento en la capital colombiana es una pieza clave del ‘Swing Latino’ 2026, la gira de mayor relevancia en Sudamérica que integra también al Visa Argentina Open y al Astara Chile Classic. La importancia de la cita en Bogotá radica en su capacidad para proyectar estrellas; por sus campos han pasado figuras como Scottie Scheffler, actual número uno del mundo, y el referente nacional Juan Sebastián Muñoz.



Andrés Aguirre, country mánager de Astara en Colombia, destacó el impacto institucional: “Nos alegra seguir impulsando el golf colombiano como un destino deportivo de clase mundial, brindando una plataforma donde el talento nacional compite cara a cara con la élite del PGA Tour”. Con una bolsa de un millón de dólares y puntos para el ranking mundial, el torneo reafirma a Bogotá como epicentro del golf regional.