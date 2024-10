Nico Echevarría se consagra en PGA Tour: "El Masters es como el cielo de los golfistas"

El colombiano Nicolás Echevarría se hizo este domingo en el Zozo Championship japonés con el segundo título de su carrera en el PGA Tour al superar en un espectacular final, con dos birdies en los últimos tres hoyos, a los estadounidenses Max Greyserman y Justin Thomas, que compartieron la segunda posición.

Echevarría, nacido en Medellín hace 30 años y profesional desde 2017, salió en el último recorrido en cabeza con dos golpes de ventaja sobre Thomas y tres sobre Greyserman, pero en los primeros nueve hoyos ambos estadounidense prácticamente neutralizaron su desventaja.

En dialogo con Mañanas Blu, el colombiano habló sobre su triunfo y lo que esto significa para su vida deportiva y personal: “Lo más importante es que me gané un sueño al Masters”, expresó con alegría Echevarría, refiriéndose a su clasificación para competir en el prestigioso Masters de Augusta National: "Es como el cielo para el golfista". Esa sensación de triunfo fue palpable no solo en él, sino también en su familia, quienes no pudieron contener las lágrimas durante una emotiva videollamada tras su victoria.

Y agregó, "ya me habían invitado en algún momento a ir a conocer a Augusta esos lugares que uno como golfista quería ir a competir, más no ir a ver y pues el ganar este torneo hizo que este sueño se vaya a hacer realidad".

En la competencia, el colombiano manejó la presión con solvencia logrando un complicado par en el 12 y haciendo birdies en el 16 y el 18 para concluir el recorrido en 67 golpes y totalizar 260, uno menos que sus dos rivales.

Nico Echevarría ganó su primer título del PGA Tour el año pasado en el Puerto Rico Open. Este verano participó con el equipo colombiano en los Juegos Olímpicos de París, en los que se clasificó en el puesto 35.

Una experiencia única en Japón

Echevarría comparte sus impresiones sobre Japón, describiéndolo como un país espectacular, con una cultura impresionante. “La pasé muy bien, desde que llegué. La comida es increíble”, comenta. Sin embargo, el verdadero desafío comenzó en el campo de golf. Con un desempeño constante y certero, logró llevar su juego al siguiente nivel. Su habilidad para cerrar la ronda final, a pesar de la presión, fue fundamental para alzarse como campeón.

El futuro del golf en Colombia

Con este triunfo, Echevarría no solo lleva su carrera a un nuevo nivel, sino que también busca contribuir al crecimiento del golf en Colombia. “Es fundamental que los niños conozcan el golf”, asegura, enfatizando la importancia de la formación desde temprana edad.

Una nueva generación de golfistas

Echevarría está comprometido en sembrar las semillas para el futuro del golf en Colombia. Su mensaje para los jóvenes golfistas es claro: “El trabajo duro tiene que ir de la mano con la formación académica y la dedicación”.

