En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Anla abre proceso a Urrá por manejo del embalse tras emergencias en Córdoba

Anla abre proceso a Urrá por manejo del embalse tras emergencias en Córdoba

La autoridad ambiental explicó que desde 2020 se registran incumplimientos recurrentes en los niveles máximos del embalse Urrá I.

Publicidad

Publicidad

Publicidad