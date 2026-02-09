Nuevas reglas sanitarias redefinen negocio de esmaltes en Colombia: así se ajusta Organic Nails

Los recientes cambios regulatorios que afectan la formulación de esmaltes y geles semipermanentes a nivel internacional también comenzaron a sentirse en el mercado colombiano. En ese contexto, Organic Nails, anunció que acelera la incorporación de nuevas tecnologías en su portafolio para cumplir con los estándares de seguridad y desempeño que hoy rigen en Europa y la Comunidad Andina.

Las normas prohíben el uso y comercialización de productos que contengan sustancias como óxido de difenilfosfina (TPO) y dimetil-p-toluidina (DMTA). Según la compañía, estas restricciones no implican la eliminación del esmaltado semipermanente, sino la exclusión de componentes específicos que ya no cumplen con los requisitos de seguridad.

Organic Nails, empresa de origen mexicano con operación en Colombia desde 2013, explicó que parte de la confusión en el sector surge por interpretaciones erróneas de la norma. La marca aseguró que sus productos no incluyen estas sustancias, por lo que su portafolio se mantiene dentro de los parámetros exigidos por la regulación vigente.

Ante este escenario, la empresa informó que trabaja en la implementación de tecnologías que buscan mejorar la adherencia, durabilidad y desempeño de los productos, sin comprometer la seguridad del usuario ni la efectividad para el profesional.



“El mercado cambió. Hoy no solo se evalúa el color o la duración, sino el respaldo técnico y el cumplimiento normativo”, señaló Nathaly Guerrero, directora técnica de Organic Nails Colombia.

El portafolio de la marca incluye geles semipermanentes, sistemas de acrílico, tecnologías de construcción avanzada como TechGel y el sistema Press On, enfocados en el segmento profesional.