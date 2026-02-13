En vivo
Temblor de magnitud 4.7 se sintió en varios departamentos del país

Temblor de magnitud 4.7 se sintió en varios departamentos del país

El movimiento telúrico ocurrió a las 06:40 se la mañana y su epicentro se ubicó a tan solo 17 kilómetros de la cabecera municipal de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

Sismo en Colombia hoy, Temblor Chocó, Servicio Geológico Colombiano, San José del Palmar, sismo 13 de febrero, sismo magnitud 4.7, gestión del riesgo, Eje Cafetero, prevención sísmica, noticias de Colombia.
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de feb, 2026

