Un sismo de 4,8 se registró este domingo 25 de enero en Perú

Un sismo de 4,8 se registró este domingo 25 de enero en Perú

El movimiento telúrico se registró a las 15.29 hora local a una profundidad de 136 kilómetros con epicentro a 47 kilómetros al suroeste.

Por: EFE
|
Actualizado: 25 de ene, 2026

