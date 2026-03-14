Resultados de Baloto y Revancha, sorteo del sábado 14 de marzo de 2026

Los resultados del sorteo 2.630 de Baloto y Revancha, realizado el sábado 14 de marzo de 2026, dejaron nuevamente los premios mayores acumulados, aumentando las expectativas para el próximo sorteo programado para el lunes, 16 de marzo.



Resultados de Baloto hoy, sábado 14 de marzo de 2026

De acuerdo con los resultados oficiales del juego Baloto, los números ganadores fueron (en minutos).



Resultados de Revancha hoy, sábado 14 de marzo de 2026

En el juego adicional Revancha, los números ganadores del mismo sorteo fueron (en minutos).



Próximo sorteo

Tras estos resultados, el próximo sorteo de Baloto y Revancha se realizará el lunes 16 de marzo de 2026, con acumulados de $26.800 millones en Baloto y $17.900 millones en Revancha, manteniendo el interés de los jugadores en todo el país.



Sobre el funcionamiento y el impacto social

Operado actualmente por el Operador Nacional de Juegos (ONJ) y regulado por Coljuegos, Baloto destina una parte significativa de sus ingresos por derechos de explotación al sistema de salud de los colombianos. Históricamente, este juego ha entregado billones de pesos en premios y ha transferido recursos vitales para el sector público.

