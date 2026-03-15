Resultados Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Extra: números ganadores sábado 14 de marzo de 2026

La jornada de sorteos de loterías y juegos de azar realizada el sábado 14 de marzo de 2026 dejó varios premios millonarios en Colombia. Mientras algunas loterías tradicionales entregaron sus premios mayores, el acumulado del Baloto y la Revancha volvió a crecer.



Lotería de Boyacá entregó premio mayor de $15.000 millones

Por su parte, la Lotería de Boyacá realizó su sorteo número 4614, en el que el premio mayor de $15.000 millones cayó en el número 1499 de la serie 211.

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado es el 1499 - 211.

Además del premio principal, el sorteo incluyó varios premios secos. Entre los más destacados se encuentran:



$1.000 millones: número 4712 – serie 188

$400 millones: número 1081 – serie 226

$300 millones: número 7236 – serie 416

$100 millones: número 6717 – serie 365

$50 millones: números 1149 serie 091, 6196 serie 081, 6050 serie 019 y 4993 serie 330

También se entregaron múltiples premios de $20 millones y $10 millones, que ampliaron el número de ganadores durante la jornada.



Lotería del Cauca dejó ganador del premio mayor

La Lotería del Cauca, en su sorteo número 2601, también entregó su premio mayor de $8.000 millones, que correspondió al número 4704 de la serie 073.

El sorteo se realizó hacia las 11:00 de la noche y, como es habitual, incluyó además varios premios secos y aproximaciones que incrementan las posibilidades de ganar para los apostadores.

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado es el 4704 de la serie 073.

Baloto y Revancha

El sorteo 2.630 de Baloto y Revancha se realizó la noche del sábado y nuevamente dejó acumulados los premios mayores, aumentando la expectativa para el próximo juego.



En Baloto, los números ganadores fueron 23, 07, 02, 36 y 31, con Superbalota 16. En Revancha, los números sorteados fueron 39, 15, 02, 27 y 38, con Superbalota 10.

Tras este resultado, el próximo sorteo, programado para el lunes 16 de marzo de 2026, tendrá acumulados de diferentes valores.

Extra de Colombia entregó premio mayor de $15.000 millones

Durante la misma jornada se jugó el sorteo 2249 del Extra de Colombia, que tuvo como número ganador del premio mayor de $15.000 millones el 9289 de la serie 276.

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Este sorteo extraordinario también incluyó un plan de premios con secos de $800 millones, $500 millones, $300 millones, $200 millones y $100 millones, además de aproximaciones al premio mayor e incentivos adicionales para los jugadores.

Con estos resultados, la jornada del sábado dejó millonarios ganadores en varias loterías del país y acumulados importantes en los juegos de Baloto y Revancha.