Capturan en Bucaramanga a joven que extorsionaba a su exnovia para no publicar fotos íntimas

Un joven fue capturado en flagrancia en Bucaramanga cuando recibía dinero producto de una extorsión a su exnovia, a quien amenazaba con divulgar fotografías y otra información de carácter íntimo si no accedía a sus exigencias económicas.

El procedimiento fue adelantado por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional, en desarrollo de las acciones contra la extorsión.

De acuerdo con el general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el capturado fue sorprendido en el momento exacto en que recibía $600.000 en efectivo y una manilla de oro avaluada en cerca de $2 millones.

Según las investigaciones, “el presunto extorsionista mantuvo una relación sentimental previa con la víctima y utilizaba esa cercanía para intimidarla mediante mensajes enviados a través de aplicaciones de mensajería instantánea. En los mensajes le exigía pagos que oscilaban entre uno y dos millones de pesos, a cambio de no divulgar contenido íntimo”, explicó el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.



Durante el operativo, las autoridades incautaron el dinero exigido, la manilla de oro y dos teléfonos celulares que, al parecer, eran utilizados para la materialización del delito.

El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de extorsión.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos a través de la línea 165 del GAULA o la línea de emergencia 123.