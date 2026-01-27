Mujer que estaba siendo golpeada por su pareja en Bogotá terminó capturada por extorsión: así fue

Una riña en plena vía pública del barrio Flandes, en la localidad de Fontibón, terminó con la captura de dos personas, entre ellas una mujer que era requerida por la justicia por el delito de extorsión.

El hecho se registró cuando cámaras de videovigilancia detectaron a una mujer que salió de su vivienda pidiendo auxilio, luego de ser agredida por su expareja. La situación generó alarma en el sector y quedó registrada en tiempo real por el sistema de monitoreo.

Los gritos alertaron a un vecino que intentó intervenir, lo que derivó en una confrontación en la vía pública. Desde el centro de monitoreo se coordinó el envío de una patrulla, que llegó al lugar en pocos minutos y capturó al hombre señalado por el delito de violencia intrafamiliar.

Este es el video



Durante el procedimiento, las autoridades verificaron los antecedentes de la mujer y confirmaron que tenía una orden de captura vigente por extorsión, razón por la cual también fue detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial.

Actualmente, en la localidad de Fontibón, según indica la Secretaría de Seguridad, operan 175 cámaras de seguridad, herramienta que permitió la rápida reacción policial y la judicialización de los implicados en este hecho ocurrido en vía pública.