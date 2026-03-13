En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dormimos menos: especialistas advierten riesgos en la salud en el Día Mundial del Sueño

Dormimos menos: especialistas advierten riesgos en la salud en el Día Mundial del Sueño

Uno de los principales factores que estaría afectando el descanso es el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir.

Publicidad

Publicidad

Publicidad