Dormimos menos: especialistas advierten riesgos en la salud en el Día Mundial del Sueño

En el marco del Día Mundial del Sueño, que se conmemora este 13 de marzo bajo el lema “Sleep Well, Live Better” (Duerme bien, vive mejor), especialistas alertan sobre el deterioro en los hábitos de descanso de la población y las consecuencias que esto puede tener para la salud.

El médico neumólogo y somnólogo Mario Forero, del Instituto Neumológico del Oriente, explicó que en las últimas décadas las personas están durmiendo cada vez menos.

“En los años setenta se tenía registro de que las personas dormían alrededor de nueve horas. Hoy en día los adultos están durmiendo entre cinco horas y media y seis horas”, afirmó el especialista.

Uno de los principales factores que estaría afectando el descanso es el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. Según el médico, la exposición a televisores, celulares o tabletas altera el proceso natural del sueño.



“Estos dispositivos emiten luz azul que altera la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Si no se libera adecuadamente, la persona va a tener dificultades para iniciar y mantener el sueño”, explicó.

El especialista señaló que el descanso es un proceso cíclico que puede verse interrumpido por estos estímulos, por lo que recomendó evitar el uso de pantallas antes de acostarse y, especialmente en personas con problemas para dormir, retirar televisores o celulares de la habitación.

Dormir mal puede afectar el corazón

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Los expertos también advierten que la falta de sueño puede tener consecuencias graves para la salud, particularmente en el sistema cardiovascular.

De acuerdo con Forero, durante la noche el cuerpo experimenta un proceso natural de recuperación en el que disminuyen la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal. Cuando ese descanso no se produce adecuadamente, el organismo no logra completar su proceso de recuperación.

“Existe una relación directa entre dormir pocas horas y el aumento de la mortalidad por diferentes causas”, indicó el médico.

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Incluso, agregó que tanto dormir muy poco como dormir en exceso puede aumentar el riesgo de mortalidad y favorecer la aparición de enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud.

Los expertos recomiendan mantener hábitos saludables como establecer horarios regulares para dormir, evitar el uso de pantallas antes de acostarse y buscar atención médica si los problemas de sueño se mantienen.

“El sueño es fundamental para la salud. Dormir bien es vivir mejor”, concluyó el especialista, recordando el lema mundial de esta jornada.