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Claudia López y Juan Daniel Oviedo: primer choque de campaña presidencial por orientación sexual

El choque se dio luego de las declaraciones de Claudia López tras inscribir su candidatura a primera vuelta con su fórmula vicepresidencial Leonardo Huerta.

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