Claudia López y Juan Daniel Oviedo: primer choque de campaña presidencial por orientación sexual

Durante su inscripción como candidata presidencial, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López aseguró que “nunca he usado mi condición de mujer diversa para disfrazar a ninguna vieja política de nueva alternativa”.

La respuesta del candidato a la Vicepresidencia, que ha manifestado que “siendo marica, yo no llego a mariquear el Centro Democrático ni el país”, no se hizo esperar.

"Periodicazo a Claudia López porque no puede ser posible que una persona, miembro de la comunidad LGBTQI, más descalifique la capacidad que tenemos otras personas para asumir. Y eso lo que prueba es que se necesita más carácter para asumir que para dividir", manifestó Oviedo.

La candidata Claudia López se inscribió con Leonardo Huerta como su fórmula vicepresidencial, con lo que se le da continuidad a la llave que estuvo en la llamada Consulta de las Soluciones y que en los comicios del 8 de marzo sumó 618.705 votos en total, de acuerdo con los reportes de la Registraduría.