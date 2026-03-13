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Sergio Fajardo sobre la campaña presidencial: “No está definido”

El anuncio de Fajardo se dio tras su inscripción junto a su fórmula presidencial Edna Bonilla para la primera vuelta.

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