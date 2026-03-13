Sergio Fajardo sobre la campaña presidencial: “No está definido”

El candidato presidencial Sergio Fajardo se inscribió en la Registraduría Nacional junto a su fórmula presidencial Edna Bonilla para las elecciones del próximo 31 de mayo.

"No está definido. En Colombia nosotros representamos la Colombia que requiere ese cambio. Y no nos da pena ser decentes, tratar con respeto al diferente. Nosotros queremos construir, nosotros queremos transformar. Nosotros estamos preparados para liderar esta Colombia. No se asusten, no se amilanen, no se dejen apabullar por la plata, por el poder. Porque nosotros somos la expresión de millones de colombianos y colombianas que quieren una Colombia mejor, que nosotros somos capaces de construir esa Colombia mejor, que nos la merecemos y el cambio empieza desde acá, desde este lugar", manifestó Fajardo.

El pasado jueves 12 de marzo Fajardo anunció a Edna Bonilla, exsecretaria de Educación durante la Alcaldía de Claudia López, como su fórmula vicepresidencial.

El anuncio fue simbólico, se realizó en la Universidad Nacional, en su sede de Bogotá, porque ambos han sido profesores y apunta a retomar la idea de “el profesor” que electoralmente ha impulsado Fajardo en su carrera política.



Sergio Fajardo y Edna Bonilla Foto: Prensa Sergio Fajardo

Bonilla, una experta en educación pública. Es contadora pública de la Universidad Nacional, especialista de Impuestos del Externado y doctora en Estudios Políticos.

Fue la primera secretaria de Educación en la Alcaldía de Claudia López. Estuvo en el cargo entre el 2020 y 2023. En el cargo, Bonilla promovió un programa llamado “Jóvenes a la U”, una estrategia de financiación para bachilleres de hasta 28 años.