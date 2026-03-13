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Blu Radio  / Motor  / ¿Cuántos carros ha vendido Tesla en Colombia en el primer bimestre de 2026? Hay sorpresas

¿Cuántos carros ha vendido Tesla en Colombia en el primer bimestre de 2026? Hay sorpresas

Según el Runt, Tesla ya se ubicó en el top 3 de marcas de carros eléctricos más vendidas en lo corrido del año.

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