¿Cuántos carros ha vendido Tesla en Colombia en el primer bimestre de 2026? Hay sorpresas

El mercado de carros eléctricos en Colombia continúa 'limpiando' el sector automotor, con unas cifras de arranque en 2026 que muestran un crecimiento acelerado del segmento y la aparición de nuevos protagonistas en el ranking de ventas, como el de Tesla, que en pocos meses logró posicionarse entre las marcas con mayor número de matrículas.

Los datos los recoge el más reciente informe del sector elaborado por Fenalco y la ANDI, que recopila el comportamiento de las matrículas durante los primeros meses del año con base en el Runt.



¿Cuántos carros ha vendido Tesla entre enero y febrero de 2026 en Colombia?

Durante el primer bimestre de 2026, Tesla registró 309 carros eléctricos matriculados en Colombia, lo que le permitió ubicarse en el tercer lugar del ranking nacional del segmento.

Tesla es una de las empresas más grandes en cuanto a carros e innovación en el mundo. Foto: AFP

Obviamente, es una cifra llamativa si se tiene en cuenta que la marca comenzó sus operaciones oficiales en el país a finales de 2025, y ya se coló en el podio de las marcas más vendidas.

El impulso en ventas se concentró especialmente en febrero, mes en el que la marca registró la gran mayoría de sus entregas, con 296 matrículas.



Cuáles son las marcas eléctricas más vendidas en Colombia

El informe sectorial muestra que el liderazgo del mercado sigue en manos de fabricantes asiáticos, con una diferencia amplia frente al resto de competidores.



Así quedó el acumulado de ventas de vehículos eléctricos entre enero y febrero de 2026:



BYD – 1.774 unidades Chery – 499 Tesla – 309 GAC Group – 189 Chevrolet – 172 Volvo – 117 Kia – 107 Renault – 105 MG Motor – 95 JAC Motors – 92

BYD y Tesla son referentes en la electromovilidad Foto: AFP

¿Cuál es el carro más vendido de Tesla en Colombia?

Las matrículas de la marca en el país se concentran principalmente en el Tesla Model 3, que actualmente es el modelo que lidera la oferta comercial de la compañía en Colombia.

Las primeras entregas comenzaron de forma gradual. Durante enero se registraron apenas 13 unidades, pero el volumen aumentó durante febrero, lo que explica el resultado del acumulado bimestral, de lo contrario podría ser incluso más alto.

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Cabe recordar que la compañía de Elon Musk inició operaciones oficiales en el país en noviembre de 2025, con la apertura de centros de experiencia en el Centro Comercial Andino en Bogotá y en el centro comercial El Tesoro en Medellín.

Los primeros modelos disponibles son:



Tesla Model 3

Tesla Model Y

Los precios de entrada para estos vehículos comienzan desde $115 millones, dependiendo de la versión y el nivel de configuración.

Tesla Model 3 busca recuperar terreno en el mercado Foto: Tesla Press

A comienzos de 2026 se registró la llegada de los primeros lotes de vehículos destinados al mercado colombiano. Más de 150 unidades fueron descargadas en los puertos de Buenaventura y Cartagena, como parte de las importaciones iniciales de la marca.

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Entre las características del Tesla Model 3 destacan:



Aceleración de 0 a 100 km/h desde 3,1 segundos

Potencia cercana a 460 caballos de fuerza

Autonomía cercana a 500 kilómetros

Mientras tanto, el Tesla Model Y ofrece una autonomía aproximada de 551 kilómetros y la posibilidad de recuperar hasta 259 kilómetros de recorrido en unos 15 minutos de carga.



¿Cuántos carros eléctricos se han vendido en el primer bimestre 2026 en Colombia?

El crecimiento de Tesla coincide con un momento de expansión del segmento eléctrico en el país.

De acuerdo con el reporte de Fenalco y la Andi:



En febrero de 2026 se matricularon 2.508 vehículos eléctricos

En febrero de 2025 habían sido 1.095 unidades

Esto representa un incremento del 129 % en las ventas mensuales.

Si se revisa el acumulado del primer bimestre del año, el mercado alcanzó 4.266 vehículos eléctricos matriculados, lo que equivale a un crecimiento del 107 % frente al mismo periodo del año anterior.

Aun así, el volumen del segmento híbrido sigue siendo mayor, con 12.131 unidades registradas en los mismos dos meses.