Tesla llega oficialmente a Colombia y filtra precios de carros para competirles a BYD, Chery y más

El mercado de carros eléctricos en Colombia entra en una nueva etapa con la llegada oficial de Tesla, un competidor de los más grandes y cuyo debut está programado para este jueves, 20 de noviembre.

La marca estadounidense, que ha transformado la industria automotriz en otros continentes, ahora se prepara para participar en un sector local que viene de registrar 14.456 unidades comercializadas entre enero y octubre, cifra que es histórica para el país.

La llegada de Tesla ocurre mientras otros fabricantes como BYD, Chery, Zeekr y marcas europeas incrementan su presencia y presentan sus novedades en el Salón del Automóvil de Bogotá, en un contexto en el que el el mundo ha insistido en la necesidad de migrar hacia energías limpias.

El propio presidente Gustavo Petro dio la bienvenida a la compañía el pasado 18 de noviembre a través de su cuenta de X.



¿Cuáles carros venderá Tesla en Colombia y cuánto costarán?

Horas antes del lanzamiento, se filtraron en la página oficial de Tesla Colombia los precios de los dos modelos con los que la compañía iniciará operaciones: Model 3 y Model Y. Las imágenes muestran precios de contado y versiones disponibles:



Tesla Model 3 en Colombia

Rear-Wheel Drive: $109.990.000

Long Range All-Wheel Drive: $139.990.000

Performance All-Wheel Drive: $164.990.000

(Precios serán confirmados o actualizados después de la presentación oficial de Tesla)



Precios Model 3 Tesla Colombia

Según la página de Tesla en Colombia, el Model 3 tendrá una autonomía para Colombia de 520 km, una velocidad máxima de 201 km/h y su aceleración 0–100 km/h de 6,1 segundos, mayor a la que tiene en otros mercados.

Este modelo incorpora el rediseño presentado recientemente por la compañía. Tesla describe este cambio así: “Desde la defensa delantera hasta la luz trasera, el exterior se rediseñó por completo para ser más eficiente y maximizar la autonomía de cada carga”.

El vehículo incluye actualización de llantas, rines y suspensión, elementos que, según la marca, mejoran la suavidad y el silencio durante la marcha.



Tesla Model Y en Colombia

Rear-Wheel Drive: $119.990.000

Long Range All-Wheel Drive: $144.990.000

(Precios serán confirmados o actualizados después de la presentación oficial de Tesla)

Con una autonomía de 466 km para Colombia, su velocidad máxima cifrada en 201 km/h y una aceleración 0–100 km/h de 5,9 segundos, el Model Y diría presente en las carreteras del país.

Precios Model Y Tesla Colombia

El Model Y es actualmente el vehículo más vendido de Tesla en varios mercados y uno de los modelos que más se ha importado por cuenta de particulares en Colombia antes de la llegada oficial.

Aunque la marca apenas inicia operaciones formales, en el país ya se han registrado cerca de 100 vehículos Tesla importados de manera independiente. El primer registro apareció en 2019. La mayoría corresponde a la Cybertruck, aunque también hay unidades del Model 3 y Model Y.



¿Qué otro país en Sudamérica tiene Tesla?

Antes de Colombia, el único país de América del Sur donde Tesla estaba instalada era Chile, mercado en el que la compañía ha construido un plan de expansión respaldado por políticas de descarbonización para 2035.

En ese país, Tesla prepara un centro de servicio y entregas de 5.000 metros cuadrados, además del despliegue de supercargadores en la ruta 5, donde las estaciones estarán distanciadas cada 200 km y permitirán recargar el 80 % de la batería en 15 minutos.