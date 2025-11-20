En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  / Tesla llega oficialmente a Colombia y filtra precios de carros para competirles a BYD, Chery y más

Tesla llega oficialmente a Colombia y filtra precios de carros para competirles a BYD, Chery y más

El gigante estadounidense Tesla llega al mercado colombiano en medio del auge de carros eléctricos con récords en ventas, según datos del Runt.

Publicidad

Publicidad

Publicidad