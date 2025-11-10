Los 5 mejores carros para uso diario, según expertos: hay Mazda, Hyundai, Kia y más

Elegir el carro adecuado para el uso diario, como para ir al trabajo, es una decisión que depende del confort, la eficiencia y la seguridad. En ese sentido, los especialistas de U.S. News & World Report elaboraron una lista con los cinco mejores vehículos para uso diario, tras analizar sus características, precios, desempeño y equipamiento.

El listado incluye modelos híbridos, eléctricos y de combustión, todos seleccionados por su equilibrio entre comodidad, tecnología y economía de uso.



Hyundai Tucson Hybrid 2026

De acuerdo con el informe, el Hyundai Tucson Hybrid 2026 obtuvo la mejor calificación general, con 9,5 sobre 10. Los expertos destacan su comodidad, bajo consumo y equipamiento tecnológico.

Este SUV híbrido cuenta con una pantalla táctil de 12,3 pulgadas, conectividad inalámbrica para smartphones y una suspensión diseñada para maximizar el confort. La versión más reciente también incorporó más potencia y frenos regenerativos ajustables, una característica poco común en los híbridos.

Entre sus funciones de asistencia, incluye ayuda en intersecciones y control de crucero adaptativo, pensadas para reducir el cansancio en trayectos urbanos o largos desplazamientos. Su precio base es de 32.200 dólares.



Hyundai Tucson Híbrida 2026 Foto: Hyundai

Hyundai Ioniq 5 2026

El segundo puesto lo ocupa el Hyundai Ioniq 5 2026, modelo que recibió una calificación de 9,4/10 y fue elegido por los editores del medio como su “opción preferida”.

Este SUV totalmente eléctrico ofrece una autonomía de hasta 318 millas (511 km) en su versión de largo alcance. El interior emplea materiales sostenibles e incorpora una interfaz digital compuesta por una pantalla de 12,3 pulgadas, cinco puertos USB y conectividad inalámbrica.

El precio de partida es de 35.000 dólares, y una de sus ventajas es que puede recargarse en estaciones Tesla gracias a su puerto de carga tipo Supercharger. En materia de seguridad, incluye asistencia de mantenimiento de carril, control crucero con función stop-and-go y reconocimiento de señales de tráfico.

Hyundai Ioniq 5 2026 Foto: Hyundai

Kia Soul 2025

Para quienes buscan un vehículo funcional y de bajo costo, el Kia Soul 2025 aparece como la opción más asequible de la lista. Con un precio inicial de 20.490 dólares y una puntuación de 9,2/10, este subcompacto combina espacio interior, conectividad y eficiencia.

Cuenta con una pantalla táctil de 8 pulgadas, conectividad para teléfonos inteligentes y sistemas de seguridad como frenado automático de emergencia, detección de peatones y ciclistas.

El modelo alcanza hasta 33 millas por galón en carretera (unos 14 km/l), y su tamaño lo hace ideal para movilizarse en ciudad o estacionar en espacios reducidos.

Kia Soul 2025 Foto: Kia Press

Acura Integra 2025

El Acura Integra 2025 fue incluido como la mejor opción para quienes buscan mayor confort sin sacrificar rendimiento. Con un precio de 33.000 dólares y una calificación de 9,3/10, destaca por su conducción ágil y su motor eficiente, que alcanza 37 mpg (15,7 km/l) en carretera.

Entre sus elementos más valorados figuran los asientos delanteros calefactados, la pantalla táctil de 7 pulgadas y un conjunto completo de ayudas a la conducción que incluyen alerta de tráfico cruzado trasero y control de crucero adaptativo con asistencia en embotellamientos.

Acura Integra 2025 Foto: Acura

Mazda CX-5 2025

El listado cierra con el Mazda CX-5 2025, un SUV compacto con una puntuación de 9,2/10. Según U.S. News & World Report, es una de las mejores alternativas familiares por su relación entre calidad, equipamiento y precio, que inicia en 28.770 dólares.

Su sistema de tracción integral es estándar, una característica poco habitual en su categoría. Además, incorpora un motor eficiente con consumo de hasta 30 mpg en carretera (12,7 km/l), junto con asistentes como mantenimiento de carril y control de crucero adaptativo con función stop-and-go.

El modelo ofrece una suspensión refinada, una pantalla de 10,25 pulgadas y un interior con materiales de alta calidad.

Mazda CX-5 Foto: Mazda Press