Renault revive uno de sus carros más icónicos y queridos en Colombia, ahora 100 % eléctrico

El segmento de los carros compactos urbanos vive un momento de transformación en el mundo, con un gran auge marcado por las SUV, como en Colombia que son las que más se venden con la Corolla Cross, Duster o CX-30. Aunque muchos fabricantes han abandonado esta categoría por los altos costos de producción y la dificultad de cumplir con las nuevas normas ambientales, Renault decidió seguir otro camino.

La marca francesa apostó por revivir un modelo que marcó una generación no solo en Colombia, sino en el mundo, y que, además, fue uno de los más queridos por los colombianos: el Twingo, que ahora regresa en una versión completamente eléctrica.

Renault Twingo E-Tech eléctrico Foto: Renault Press

Nuevo Renault Twingo eléctrico

El Twingo E-Tech Electric fue concebido para mantener la practicidad que caracterizó al modelo original. Con 3.789 mm de largo, 1.720 mm de ancho y 1.491 mm de alto, conserva proporciones ideales para la conducción urbana, pero con un interior más amplio y modular.

El carro cuenta con cinco puertas, asientos traseros independientes deslizables y un asiento delantero abatible, lo que permite optimizar el espacio de carga hasta los 1.000 litros. De esta manera, Renault asegura que el nuevo Twingo combina comodidad, versatilidad y un diseño interior pensado para el día a día.



Uno de los aspectos más destacados de esta renovación es su sistema de propulsión eléctrica. El nuevo Twingo incorpora una batería LFP con una autonomía estimada de hasta 263 km bajo el ciclo WLTP, asociada a un motor de 60 kW, para trayectos urbanos y desplazamientos cortos.

Además, integra la función One Pedal, que permite controlar la velocidad y la frenada con un solo pedal, facilitando la conducción en el tráfico diario. Renault también incluyó en este modelo el sistema multimedia OpenR Link con Google integrado.

Renault Twingo E-Tech eléctrico Foto: Renault Press

¿Por qué es tan querido el Twingo?

Desde su lanzamiento en los años 90, el Twingo se consolidó como un ícono de la movilidad urbana gracias a su tamaño compacto y diseño distintivo. Tres décadas después, Renault anunció oficialmente el Twingo E-Tech Electric, una nueva generación que mantiene el espíritu del modelo original, pero adaptado a los retos actuales de la movilidad sostenible.

La compañía explicó que su objetivo fue rescatar la esencia del Twingo original y reinterpretarla en un formato moderno, eficiente y 100 % eléctrico.

“Para cumplir el desafío de ofrecer un pequeño auto eléctrico por debajo de los 20.000 euros sin comprometer la producción europea ni el valor para el cliente, volvimos al espíritu del Twingo”, señaló Fabrice Cambolive, CEO de la marca Renault.

El directivo destacó que esta nueva versión busca responder a las necesidades reales de los conductores europeos, enfocándose en la accesibilidad, la emoción y la responsabilidad ambiental.

Renault Twingo E-Tech eléctrico Foto: Renault

¿Llegará a Colombia?

El Renault Twingo E-Tech Electric será producido en la planta de Novo Mesto, en Eslovenia, una de las bases industriales de la marca en Europa. Según informó Renault, el lanzamiento comercial está previsto para inicios de 2026, con un precio base inferior a los 20.000 euros, lo que lo convierte en una de las opciones eléctricas más asequibles del mercado europeo.

Sobre si va a llegar a Colombia el querido city car, la marca no ha confirmado su regreso. Cabe recordar que la marca francesa tiene una oferta diversificada acá en el país, donde en ese segmento ya tiene también al Kwid, en sus versiones a gasolina y 100 % eléctrico, el cual será renovado entre finales de 2025 e inicios de 2026.