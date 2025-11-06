Desde 55 millones: cuánto cuestan los 20 carros más vendidos en octubre en Colombia

Este 2025 ha sido un año de recuperación para el mercado de carros nuevos en Colombia, con buenas cifras en matrículas, lanzamientos, novedades y adopción de tecnologías electrificadas en marcas como BYD, Kia, Chery y más.

El sector automotor colombiano cerró octubre de 2025 con cifras en aumento. De acuerdo con el más reciente informe de Fenalco y la ANDI, se matricularon 25.254 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 36,4 % frente al mismo mes del año anterior.

El listado de los más vendidos muestra una amplia variedad de segmentos, desde carros urbanos hasta camionetas y vehículos comerciales. Según el reporte, los modelos con mayor número de matrículas en octubre fueron la Renault Duster, el Mazda CX-30 y el Kia Picanto, dejando afuera a la Corolla Cross.

La Renault Duster es uno de los carros más vendidos en Colombia Foto: Renault Press

En línea con lo anterior, la salida de la Corolla Cross dejó a muchos sorprendidos, debido a que en gran parte del año se ha posicionado en el primer lugar del carro más vendido, e incluso fue el líder en el primer semestre.



Cuánto cuestan los carros más vendidos en octubre 2025

Este es el listado de los 20 carros más vendidos en octubre de 2025 en Colombia, con sus unidades matriculadas y precios de referencia:



Renault Duster – 990 unidades | Precio: $93.190.000 – $113.790.000 Mazda CX-30 – 935 unidades | Precio: $117.500.000 – $153.950.000 Kia Picanto – 912 unidades | Precio: $57.990.000 – $77.990.000 Kia K3 – 895 unidades | Precio: $80.990.000 – $105.990.000 Foton BJ – 843 unidades | Precio: sin datos disponibles Chevrolet Onix – 656 unidades | Precio: $74.140.000 – $90.940.000 Renault Logan – 565 unidades | Precio: $67.990.000 – $78.990.000 Toyota Land Cruiser – 500 unidades | Precio: $299.000.000 – $509.900.000 BYD Yuan UP – 468 unidades | Precio: $120.000.000 Renault Kardian – 433 unidades | Precio: $83.790.000 – $104.990.000 Nissan Kicks – 396 unidades | Precio: $121.990.000 – $142.990.000 Mazda 2 – 380 unidades | Precio: $83.900.000 – $92.500.000 Suzuki Swift – 379 unidades | Precio: $74.990.000 – $91.990.000 Toyota Hilux – 376 unidades | Precio: $175.900.000 – $289.500.000 Renault Arkana – 369 unidades | Precio: $126.490.000 Kia Sonet – 359 unidades | Precio: $91.990.000 – $114.990.000 Volkswagen Polo – 346 unidades | Precio: $67.990.000 – $116.990.000 JAC HFC – 333 unidades | Precio: sin datos disponibles Renault Kwid – 325 unidades | Precio: desde $55.990.000 Renault Koleos – 322 unidades | Precio: $150.990.000

En el acumulado del año, las líneas con mayor número de matrículas fueron: Kia K3 (3,8 %), Toyota Corolla Cross (3,6 %), Renault Duster (3,5 %), Mazda CX-30 (3,4 %) y Kia Picanto (2,8 %), que en conjunto representaron el 17,1 % del total de registros.

