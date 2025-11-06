Desde 55 millones: cuánto cuestan los 20 carros más vendidos en octubre en Colombia

Publicidad
Este 2025 ha sido un año de recuperación para el mercado de carros nuevos en Colombia, con buenas cifras en matrículas, lanzamientos, novedades y adopción de tecnologías electrificadas en marcas como BYD, Kia, Chery y más.
El sector automotor colombiano cerró octubre de 2025 con cifras en aumento. De acuerdo con el más reciente informe de Fenalco y la ANDI, se matricularon 25.254 vehículos nuevos, lo que representa un crecimiento del 36,4 % frente al mismo mes del año anterior.
El listado de los más vendidos muestra una amplia variedad de segmentos, desde carros urbanos hasta camionetas y vehículos comerciales. Según el reporte, los modelos con mayor número de matrículas en octubre fueron la Renault Duster, el Mazda CX-30 y el Kia Picanto, dejando afuera a la Corolla Cross.
En línea con lo anterior, la salida de la Corolla Cross dejó a muchos sorprendidos, debido a que en gran parte del año se ha posicionado en el primer lugar del carro más vendido, e incluso fue el líder en el primer semestre.
Este es el listado de los 20 carros más vendidos en octubre de 2025 en Colombia, con sus unidades matriculadas y precios de referencia:
En el acumulado del año, las líneas con mayor número de matrículas fueron: Kia K3 (3,8 %), Toyota Corolla Cross (3,6 %), Renault Duster (3,5 %), Mazda CX-30 (3,4 %) y Kia Picanto (2,8 %), que en conjunto representaron el 17,1 % del total de registros.