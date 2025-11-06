En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Motor  /  Desde 55 millones: cuánto cuestan los 20 carros más vendidos en octubre en Colombia

Desde 55 millones: cuánto cuestan los 20 carros más vendidos en octubre en Colombia

De acuerdo con el más reciente informe de Fenalco y la ANDI, en octubre se matricularon 25.254 carros.

Publicidad

Publicidad

Publicidad