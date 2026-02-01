En vivo
Política  / "La pelea es peleando": Claudia López insiste en una tercera consulta para las mayorías de Colombia

“La pelea es peleando”: Claudia López insiste en una tercera consulta para las mayorías de Colombia

Claudia López defendió su apuesta por una consulta presidencial de centro y aseguró que seguirá trabajando sin descanso para consolidar una alternativa distinta a los extremos políticos.

