“La pelea es peleando”: Claudia López insiste en una tercera consulta para las mayorías de Colombia

Desde Sala de Prensa Blu, este domingo 1 de febrero de 2026, Claudia López volvió a poner sobre la mesa su propuesta de una tercera consulta presidencial que agrupe a sectores de centro y a ciudadanos que no se sienten representados ni por la derecha ni por la izquierda.

Con tono cercano, pero firme, la candidata del Movimiento Imparable destacó los avances logrados en los últimos días y celebró la decisión de Mauricio Armitage de sumarse a la iniciativa. “La que persevera alcanza y yo por algo nuestro movimiento se llama imparables”, dijo al inicio de la conversación.



Claudia López defiende una consulta de centro para las mayorías

Para López, la democracia colombiana necesita ofrecer más opciones a los ciudadanos. En su visión, es clave que el tarjetón incluya tres consultas: una de derecha, una de izquierda y una de centro. “Lo que sería un crimen es que no encuentren ninguna otra opción de las mayorías de Colombia que no están ni en un extremo ni en el otro”, afirmó.

Según explicó, este modelo permitiría que el país avance hacia una democracia más equilibrada, donde existan distintos sectores políticos compitiendo en igualdad de condiciones. “Lo normal es que se vaya configurando un espectro de derecha, de centro derecha, de centro izquierda e izquierda. Así es como las democracias debaten y progresan”, agregó.

Avances y expectativas con Sergio Fajardo

Uno de los temas centrales fue la posible participación de Sergio Fajardo en esta tercera consulta. López reconoció que aún no hay confirmación oficial, pero se mostró optimista. “Todos queremos que él esté y nos ilusiona que esté. Entendemos sus preocupaciones y las estamos resolviendo en equipo”, aseguró.

La candidata explicó que las diferencias del pasado ya están superadas y que hoy prima el objetivo común de construir una alternativa sólida para el país. “Cuando uno se queda en el pasado se murió. El pasado ya no existe. Lo único que tenemos es el hoy”, expresó.



“No tenemos jefes ni caudillos”, afirma López

En otro momento de la entrevista, Claudia López marcó distancia de los liderazgos tradicionales y defendió una política basada en soluciones. “Hay otros que no tenemos jefes, que somos ciudadanos pares. Queremos una política de soluciones y no de venganzas”, señaló.

Insistió en que serán los ciudadanos quienes definan el rumbo en las urnas y reiteró que la tercera consulta se concretará en los próximos días. “Esto hace dos semanas no existía y miren dónde vamos. La pelea es peleando. Vamos para adelante”, concluyó.

Con el calendario electoral avanzando, la apuesta de Claudia López busca abrir un espacio para quienes no se identifican con los extremos y quieren una opción de centro en la carrera presidencial.