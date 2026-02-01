Ser papá en la era digital y el impacto de la tecnología: 01 de febrero - Blu 4.0 programa completo

En esta emisión de Blu 4.0, el programa reúne conversaciones sobre paternidad, tecnología, educación, música e inteligencia artificial, con invitados que analizan tendencias actuales desde diferentes miradas.
- Sebastián Villalobos, creador de contenido, habla sobre el podcast Para papá y la experiencia real de convertirse en padre primerizo, sin filtros y con humor.
- Leo Parra, experto en marca personal, explica claves para optimizar el perfil de LinkedIn y mejorar la proyección profesional en entornos digitales.
- Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, aborda la protección de datos personales en tiempos de inteligencia artificial y las nuevas reglas para su uso responsable.
- Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, analiza cómo las universidades se adaptan a la tecnología para formar profesionales del futuro.
- VaronW, productor musical colombiano, cuenta su crecimiento en la industria urbana internacional y su trabajo con artistas destacados.
- Diego Jiménez, CEO de Informa Strategy, reflexiona sobre la inteligencia artificial como nuevo factor clave en conflictos globales.
Un episodio con historias humanas, análisis actuales y miradas al futuro de la tecnología y la cultura.