Ser papá en la era digital y el impacto de la tecnología: 01 de febrero - Blu 4.0 programa completo

En esta emisión de Blu 4.0, el programa reúne conversaciones sobre paternidad, tecnología, educación, música e inteligencia artificial, con invitados que analizan tendencias actuales desde diferentes miradas.



Sebastián Villalobos, creador de contenido, habla sobre el podcast Para papá y la experiencia real de convertirse en padre primerizo, sin filtros y con humor.

habla sobre el podcast Para papá y la experiencia real de convertirse en padre primerizo, sin filtros y con humor. Leo Parra, experto en marca personal, explica claves para optimizar el perfil de LinkedIn y mejorar la proyección profesional en entornos digitales.

explica claves para optimizar el perfil de LinkedIn y mejorar la proyección profesional en entornos digitales. Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, aborda la protección de datos personales en tiempos de inteligencia artificial y las nuevas reglas para su uso responsable.

aborda la protección de datos personales en tiempos de inteligencia artificial y las nuevas reglas para su uso responsable. Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, analiza cómo las universidades se adaptan a la tecnología para formar profesionales del futuro.

analiza cómo las universidades se adaptan a la tecnología para formar profesionales del futuro. VaronW, productor musical colombiano, cuenta su crecimiento en la industria urbana internacional y su trabajo con artistas destacados.

productor musical colombiano, cuenta su crecimiento en la industria urbana internacional y su trabajo con artistas destacados. Diego Jiménez, CEO de Informa Strategy, reflexiona sobre la inteligencia artificial como nuevo factor clave en conflictos globales.

Un episodio con historias humanas, análisis actuales y miradas al futuro de la tecnología y la cultura.