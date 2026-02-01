Presidente Trump confirmó negociaciones con altos mandos del régimen cubano

El presidente Donald Trump confirmó que hay negociaciones con altos mandos del régimen cubano, esto luego de que anunciara que ese país buscará un acuerdo con Estados Unidos, en medio de la tensión por la amenaza de aranceles para los países que suministren petróleo a la isla. De acuerdo con el jefe de los EE. UU. Cuba “será libre” nuevamente.

“Estamos hablando con las más altas esferas de Cuba. Veamos qué pasa. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba”, dijo.

Según la visión de Washington, el cese del suministro de crudo venezolano a Cuba acelerará un cambio de régimen en la isla. La administración de Trump sostiene que la interrupción energética afecta de forma directa a un país sumido en una aguda crisis económica y social.

En paralelo, la dictadura cubana anunció la intensificación de las actividades de defensa en todo el país, en el marco de la “preparación combativa” frente a una posible operación de Estados Unidos. El presidente de ese país, Díaz canel, aseguró que ninguna potencia tiene derecho a negarle el desarrollo a otra nación