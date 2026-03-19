Golpe a red de “brujos” en Tolima; así cayó la estructura que lavaba dinero con engaños

En cuestión de horas, 12 allanamientos fueron ejecutados en Ibagué, El Espinal y Suárez, los cuales marcaron el inicio del fin para una estructura que, según las autoridades, había convertido la superstición en un negocio criminal.

Detrás del operativo coordinado entre el Gaula Militar, el CTI de la Fiscalía y Homeland Security Investigations de los EE.UU, estaba el objetivo de golpear a “Los Brujos”, una red señalada de estafar a ciudadanos mediante supuestos servicios esotéricos y falsos trámites migratorios para mover dinero ilícito.

La magnitud del operativo quedó reflejada en los resultados: más de 16 millones de pesos en efectivo, decenas de celulares, computadores, memorias y documentos que ahora hacen parte del proceso judicial. Cada elemento, según los investigadores, reconstruye el funcionamiento de una organización que operaba bajo la apariencia de ayuda espiritual, pero que en realidad sostenía un esquema de lavado de activos.

Desde su cuenta en X, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz Vargas, trazó la línea de la estrategia: advirtió que no habrá espacio para estructuras que busquen ocultar economías ilegales bajo fachadas engañosas. En su mensaje, insistió en que este tipo de redes serán perseguidas “hasta su desmantelamiento total”.



Pero el tono fue más allá de una declaración institucional. La mandataria dejó claro que, en este caso, las autoridades enfrentaron a una organización que creyó poder operar con impunidad amparándose en creencias y prácticas esotéricas.

“Se equivocaron”, enfatizó, al subrayar que la acción estatal continuará escalando.

El caso, advierten desde la gobernación, no es aislado. Hace parte de una ofensiva más amplia contra las economías ilícitas que se infiltran en la vida cotidiana mediante mecanismos de engaño. Por eso, el mensaje final fue directo: quienes recurran a la manipulación o a cualquier fachada para lavar dinero, estarán en la mira de las autoridades.

Publicidad

La operación, dicen, es apenas el comienzo.