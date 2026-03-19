UBPD recupera 10 cuerpos que serían de integrantes del Quintín Lame desaparecidos hace 38 años

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas recuperó en el Cauca los cuerpos de 10 personas que, según las investigaciones, corresponderían a integrantes del Movimiento Armado Quintín Lame , desaparecidos desde hace 38 años.

La acción humanitaria se desarrolló en el cementerio veredal de Gualoto, en el municipio de Rosas, con la participación del equipo forense e investigativo de la UBPD, autoridades indígenas del CRIC, la Fundación Sol y Tierra y la comunidad campesina del sector.

Según señaló la UBPD, este hallazgo es resultado de una investigación humanitaria y extrajudicial que inició en 2024, en articulación con la Fundación Sol y Tierra, en el marco de espacios de memoria con excombatientes del acuerdo de paz de 1991.

Allí se logró identificar un universo de 25 personas desaparecidas, así como la ubicación de posibles sitios de interés forense, entre ellos una fosa colectiva donde habrían sido inhumados varios cuerpos en noviembre de 1989.



“Hoy no solo estamos recuperando cuerpos, también estamos saneando el territorio que fue desarmonizado por la mala muerte en el país”, afirmó Óscar Montero, coordinador de la UBPD en el Cauca.

El Movimiento Armado Quintín Lame fue la primera guerrilla indígena de América Latina y tuvo presencia principalmente en el Cauca durante la década de los ochenta, hasta la firma del acuerdo de paz en mayo de 1991, proceso que contribuyó al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución de ese mismo año.

La UBPD recuperó en un cementerio rural de Rosas, Cauca, 10 cuerpos que serían de integrantes del Movimiento Quintín Lame desaparecidos hace 38 años. Foto: suministrada.

Los cuerpos recuperados fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se adelantarán los análisis técnico-científicos que permitan su identificación y posterior entrega digna a las familias.

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En esta fase, la UBPD hizo un llamado a las comunidades indígenas Embera Chamí, Nasa, Pijao y Kokonuko que tengan familiares desaparecidos vinculados al Quintín Lame, para que se acerquen a la entidad y aporten muestras biológicas que permitan avanzar en los procesos de identificación.

