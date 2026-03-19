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Blu Radio  / Judicial  / UBPD recupera 10 cuerpos que serían de integrantes del Quintín Lame desaparecidos hace 38 años

UBPD recupera 10 cuerpos que serían de integrantes del Quintín Lame desaparecidos hace 38 años

La UBPD recuperó en un cementerio rural de Rosas, Cauca, 10 cuerpos que serían de integrantes del Quintín Lame, tras identificar posibles sitios de inhumación, incluida una fosa colectiva.

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