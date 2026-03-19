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Blu Radio  / Nación  / Paz  / Misión de la OEA desmiente acusaciones de disidencias de ‘Mordisco’ sobre falta de imparcialidad

Misión de la OEA desmiente acusaciones de disidencias de ‘Mordisco’ sobre falta de imparcialidad

Desde la entidad rechazaron el anuncio de las disidencias de las FARC al mando de ‘Mordisco’ de restringir el ingreso de organismos humanitarios a los territorios bajo su influencia.

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