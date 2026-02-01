Consulta de centro sigue en suspenso: decisión final recaerá en Sergio Fajardo, advierte analista

La posibilidad de una consulta de centro para las elecciones presidenciales sigue abierta, pero lejos de estar definida. Así lo advirtió Gabriel Cifuentes, analista político de Noticias Caracol, en Sala de Prensa Blu, al analizar el escenario político actual y el papel que podría jugar Sergio Fajardo en ese mecanismo, tras recientes declaraciones de la exalcaldesa Claudia López.

“Todo parece indicar que sí, pero es importante advertir que la última palabra la tendrá Sergio Fajardo”, afirmó Cifuentes, al señalar que, aunque la consulta aparece como una movida lógica frente a las encuestas y la coyuntura política, la decisión aún no está tomada. Según explicó, “las matemáticas todavía no le cuadran” al exgobernador de Antioquia, por lo que recomendó esperar hasta el final de la semana para confirmar si efectivamente participará.

El analista recordó que incluso dentro de los sectores cercanos a Fajardo existen voces que cuestionan su entrada a la consulta. “Yo no estaría tan seguro y yo esperaría hasta el próximo viernes”, sostuvo, al subrayar que el centro político enfrenta el riesgo de diluirse en la conversación nacional.



Tensiones internas y antecedentes recientes

Cifuentes contextualizó la situación recordando que en diciembre se dieron conversaciones entre Fajardo y los sectores que hoy impulsan la llamada Gran Consulta. “No se logró concretar el mecanismo, que hubiera sido a través de una encuesta, y eso fue un hecho desafortunado”, explicó. Esa falta de acuerdo derivó, según dijo, en el aislamiento político del exalcalde de Medellín.

A esto se suma la salida de figuras como Cristo y Murillo hacia la consulta de la izquierda, lo que, en palabras del analista, elimina un factor “irreconciliable” para Fajardo, quien ha sido crítico del gobierno del presidente Gustavo Petro. “No tendría presentación participar en una consulta con exministros del gobierno Petro”, afirmó.



El riesgo de ganar sin viabilidad

Uno de los puntos centrales del análisis fue el riesgo electoral de una consulta de centro con bajo respaldo. “Ganar una consulta no necesariamente es bueno si no se gana en ciertas condiciones”, advirtió Cifuentes. Explicó que, si las consultas de la izquierda y de la centroderecha logran una votación significativamente mayor, incluso un triunfo de Fajardo podría restarle viabilidad política y anticipar una derrota, como ocurrió en 2022.



El factor Iván Cepeda y el tablero político

Finalmente, el analista puso el foco en la eventual decisión sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta de la izquierda. Su exclusión, dijo, tendría efectos políticos y prácticos. “Esto puede ser un juego de doble filo”, señaló, al advertir que podría generar movilización social y fortalecer el respaldo de las bases de izquierda, al tiempo que reconfigura las alianzas y opciones de cara a la primera vuelta.



Mientras tanto, concluyó, el panorama sigue abierto y las decisiones de los próximos días serán determinantes para el rumbo del centro político en Colombia.

