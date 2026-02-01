En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Grupo del ELN estaría detrás del homicidio de ganadero en Coromoro, Santander

Grupo del ELN estaría detrás del homicidio de ganadero en Coromoro, Santander

Rubiel Cáceres Marín, de 53 años, reconocido ganadero de Coromoro, fue asesinado en la vereda El Guadual. Desde el viernes, su familia había solicitado investigación tras conocer que hombres armados se lo habrían llevado mientras llevaba ganado a otra zona del municipio.

