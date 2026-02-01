Grupo del ELN estaría detrás del homicidio de ganadero en Coromoro, Santander

Este hecho se suma a un aumento de extorsiones y amenazas que ha afectado a habitantes, ganaderos y campesinos de la zona.

Según Óscar Hernández, secretario del Interior del departamento, “lamentamos este homicidio del señor Rubiel Cáceres, reconocido ganadero de Coromoro, cuyo cuerpo fue hallado en la vereda El Guadual. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos, que hoy enfrentan un dolor y preocupación ante este hecho que enluta a Santander”.

La presencia del ELN en el territorio santandereano ha sido reiterativa en los últimos meses, generando desestabilización a través de homicidios y extorsiones. “Hacemos un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita adelantar las investigaciones, garantizando absoluta reserva”, agregó Hernández.

El homicidio se produce en un contexto de acciones de control de las autoridades. El 19 de septiembre de 2025 fueron capturados dos presuntos integrantes del ELN en la vía de acceso a Coromoro, en un operativo coordinado entre el Gaula del Ejército, el Gaula de la Policía, un pelotón motorizado del Batallón Galán y la Sijín. Según el coronel Luis Jairo Fuentes Pinzón, segundo comandante de la Quinta Brigada del Ejército, los capturados “se movilizaban en una motocicleta y fueron capturados en flagrancia”.



Durante la captura se les incautó dinero producto de extorsión, boletas de cobros, teléfonos celulares, memorias USB, una agenda con registros contables, un computador y una motocicleta. Las autoridades señalaron que estas personas serían responsables de extorsionar al alcalde de Coromoro, Rodolfo Sánchez Álvarez, y a la población civil de la región.

“Desde el mes de agosto se han venido incrementando homicidios y extorsiones, por lo que en consejo de seguridad con el ministro Pedro Sánchez solicitamos mayores refuerzos para el componente de nuestras fuerzas militares, con el fin de lograr capturar a delincuentes que se encuentran en esta región de Pienta de los santandereanos”, concluyó Hernández.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y garantizar mayor seguridad en la zona.