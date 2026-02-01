Asesinan a reconocido ganadero tras desaparición en Coromoro, Santander

El cuerpo de Rubiel Cáceres Marín fue encontrado este domingo en un sector rural, dos días después de haber sido reportado como desaparecido. Las autoridades investigan si el crimen estaría relacionado con extorsiones en la región.

En la vía que comunica las veredas Pueblo Viejo y El Guadual, en zona rural del municipio de Coromoro, a cerca de dos horas del casco urbano, campesinos del sector alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.

Un grupo de la Policía Nacional se desplazó al lugar para verificar la información y adelantar los actos urgentes.

Cáceres Marín según su familia había sido secuestrado el pasado viernes hacia las 2:00 de la tarde, cuando se movilizaba en motocicleta entre las veredas La Zúñiga y La Mina, acompañado de un familiar con discapacidad auditiva, quien fue dejado en libertad y dio aviso a las autoridades.



Durante la reacción policial ese mismo día, uniformados se encontraron con tres hombres en motocicletas, uno de ellos conduciendo la moto del ganadero. En el procedimiento se registró un intercambio de disparos y los sospechosos huyeron hacia zona boscosa, abandonando las motos.

Desde entonces, unidades del Gaula, la Policía y el Ejército Nacional mantenían operativos de búsqueda en la zona.

De manera preliminar, las autoridades no descartan que el caso esté relacionado con extorsiones que vendrían afectando a comerciantes y productores rurales de la región.

Versiones dadas por la misma familia señalan el ganadero habría sido presionado económicamente por grupos armados ilegales, en tal sentido piden investigación d elas autoridades y afirman que varios casos como este se han venido presentando.