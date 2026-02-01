“No será una reunión fácil”: excancilleres advierten sobre el clima del encuentro Petro-Trump

El próximo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se dará en un ambiente favorable. Así lo advierten varios excancilleres colombianos, quienes aseguran que la relación bilateral atraviesa uno de sus momentos más tensos.

La reunión, que tendrá lugar en las próximas horas en la Casa Blanca, se concretó tras semanas de señalamientos públicos y al menos siete crisis diplomáticas en el último año. El 7 de enero de 2026, contra todo pronóstico, ambos mandatarios sostuvieron una conversación de casi una hora: Petro desde la Casa de Nariño y Trump desde la Casa Blanca.

Ese diálogo tuvo efectos inmediatos. En Colombia, el presidente Petro dio marcha atrás al discurso que tenía previsto pronunciar en una plaza pública, luego de haber convocado movilizaciones. En Estados Unidos, Trump pasó de cuestionar la salud del mandatario colombiano y vincularlo con el narcotráfico, a calificar como un honor haber conversado con él e invitarlo formalmente a Washington.

Para la excanciller Martha Lucía Ramírez, el jefe de Estado colombiano tiene un fuerte incentivo para recomponer la relación. Asegura que Petro debe llegar con una actitud constructiva, entendiendo que Estados Unidos prioriza sus intereses en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, y que el escenario internacional será distinto para él una vez termine su mandato.



En la misma línea, el excanciller Julio Londoño considera que el encuentro se dará en un contexto “sumamente hostil”. Señala que no existen antecedentes en la historia reciente de Colombia de una reunión bilateral con Estados Unidos en un clima tan tenso y subraya las diferencias que ha marcado Washington entre la situación de Venezuela y la de Colombia.

El acercamiento que permitió destrabar la reunión se logró gracias a gestiones del embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, quien transmitió al senador Rand Paul el interés del presidente Petro en establecer comunicación directa con Washington.