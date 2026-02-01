Campesinos del Meta llevan sus productos a miles de visitantes en Expomalocas

El comercio campesino tiene un lugar protagónico en Expomalocas 2026, donde pequeños productores del departamento del Meta encuentran una vitrina para ofrecer sus productos y fortalecer sus emprendimientos. Así lo expresó Silvio Gutiérrez, emprendedor participante en la feria, quien destacó la importancia de ser tenidos en cuenta dentro de este escenario regional.

“Muy bien, muy bien. Quiero darle las gracias a los organizadores por habernos tenido en cuenta para venir a participar en este mercado”, señaló Gutiérrez, al referirse a su experiencia en Expomalocas, donde comercializa productos tradicionales elaborados de manera artesanal.

El emprendedor explicó que su punto habitual de venta se encuentra en la galería del 7 de Agosto, en Villavicencio, un espacio reconocido por concentrar productos locales y de origen campesino. Sin embargo, la participación en la feria le ha permitido ampliar el contacto con nuevos compradores y dar a conocer su oferta a visitantes de distintas regiones del país.

Entre los productos que ofrece se destacan las arepas y el pan de sagú, alimentos tradicionales de la región que hacen parte de la identidad gastronómica del Meta. Gutiérrez indicó que estos productos son elaborados de manera artesanal, con el apoyo de productores provenientes del municipio de San Juan de Arama, lo que fortalece el trabajo comunitario y el encadenamiento productivo rural.



La presencia de emprendedores campesinos en Expomalocas reafirma el papel de la feria como un espacio de inclusión económica, donde los pequeños productores pueden comercializar directamente sus productos, fortalecer sus ingresos y posicionar la tradición gastronómica del Meta ante miles de visitantes.