“No ser más un departamento de hidrocarburos, sino de agroindustria”: gobernadora del Meta

Desde este fin de semana, el departamento del Meta se convierte en el epicentro de una de las ferias agroindustriales más relevantes del país con la realización de Expomalocas 2026, un evento que proyecta la vocación productiva de la región y que, según se anunció, convocará a más de 250.000 visitantes. Así lo explicó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, durante una entrevista en Mañanas Blu 10:30, en la que resaltó el papel estratégico del departamento en el desarrollo agroindustrial nacional.

La mandataria destacó que Expomalocas es “la feria agroindustrial, bovina, equina y turística más importante de esta región” y aseguró que hoy puede considerarse “la más importante del país”. De acuerdo con Cortés, durante el fin de semana más de 2.000 animales estarán en exposición, entre ganadería equina y bovina, además de espacios académicos. “Este departamento y esta región es la última frontera agrícola del país”, afirmó, al señalar que se habla de 15,5 millones de hectáreas por desarrollar, de las cuales 4,5 millones están en el Meta.



El viraje del Meta hacia la agroindustria

Durante la entrevista, la gobernadora subrayó el cambio en el modelo productivo del departamento. “Aquí lo que hacemos es exponer cómo hemos crecido ese viraje a no ser más el departamento mayor productor de hidrocarburos, sino a la agroindustria; el petróleo de unos años va a ser el alimento”, señaló. En ese sentido, mencionó al Meta como un territorio con potencial para la producción de maíz y soya, y como un departamento que, según dijo, “está jalonando la economía”.

Cortés también resaltó la ubicación estratégica de Villavicencio y las condiciones de conectividad y seguridad para atraer visitantes a la feria.



Brasil y Antioquia, invitados estratégicos

Expomalocas 2026 tiene como invitado internacional a Brasil y como invitado nacional a Antioquia, una decisión que, según la gobernadora, responde a los avances de estos territorios en productividad y tecnología. “Brasil ha avanzado mucho en temas de productividad (…) y Antioquia es el primer hato ganadero del país”, explicó, al indicar que el objetivo es aprender e intercambiar experiencias para mejorar la productividad de los suelos del Meta.

La gobernadora hizo énfasis en la ganadería sostenible, recordando que el departamento cuenta con una ordenanza en esta materia. “Aquí tenemos una ordenanza que habla de la ganadería sostenible (…) cuidando nuestros ríos y todo el tema ambiental”, afirmó. También señaló que el campo ha cambiado y hoy incorpora tecnología: “Hoy el campo es diferente, es con tecnología, es con drones”.



Finalmente, Cortés extendió la invitación al país a visitar Expomalocas 2026, que además de la agenda agroindustrial incluye conciertos, música llanera, gastronomía y cultura, y reiteró que el Meta espera a los visitantes “con los brazos abiertos”.

