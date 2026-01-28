En vivo
Blu Radio  / Nación  / “No ser más un departamento de hidrocarburos, sino de agroindustria”: gobernadora del Meta

“No ser más un departamento de hidrocarburos, sino de agroindustria”: gobernadora del Meta

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, resaltó el papel estratégico del departamento en el desarrollo agroindustrial nacional en el marco de la edición de Expomalocas 2026.

