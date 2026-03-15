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Remiten a Bucaramanga a dos hombres heridos por explosión de dron en Simití sur de Bolivar

Los pacientes reciben atención especializada en el Hospital Universitario de Santander mientras autoridades investigan si tendrían relación con grupos armados ilegales.

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