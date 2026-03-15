Remiten a Bucaramanga a dos hombres heridos por explosión de dron en Simití sur de Bolivar

Dos hombres que resultaron gravemente heridos tras la explosión de un artefacto en el municipio de Simití, en el sur de Bolívar, fueron remitidos a Bucaramanga para recibir atención médica especializada en el Hospital Universitario de Santander debido a la gravedad de sus lesiones.

El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando, según versiones preliminares, un dron cargado con explosivos detonó mientras era manipulado por los dos hombres, provocándoles heridas de consideración. Tras la emergencia, ambos fueron trasladados inicialmente a centros médicos de la región y posteriormente remitidos a la capital santandereana.

Uno de los lesionados fue identificado como Kevin Sebastián Henao Suárez, quien presenta múltiples heridas ocasionadas por la explosión, fracturas abiertas, lesiones en el pecho y graves afectaciones en una de sus manos.

El segundo herido corresponde a Lener Antonio Pallares Ascanio, de 34 años, quien sufrió la amputación de uno de sus brazos tras varias cirugías realizadas por especialistas del centro asistencial.



De acuerdo con los reportes médicos, ambos pacientes permanecen en estado crítico y bajo estricta vigilancia médica mientras continúan los procedimientos para estabilizar su condición de salud.

Entre tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la explosión; versiones preliminares señalan que los heridos podrían tener relación con un grupo armado ilegal que opera en esa zona del sur de Bolívar, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

En el Magdalena Medio, en los últimos años se ha advertido sobre el uso de drones adaptados con explosivos en medio de confrontaciones entre estructuras armadas ilegales que hacen presencia en el territorio.