Por paro minero habrá toque de queda, restricción del parrillero y ley seca en Caucasia, Antioquia

Autoridades en el Bajo Cauca antioqueño anunciaron medidas de seguridad con el fin de evitar alteraciones al orden público en medio del paro minero de carácter indefinido que iniciará este lunes 16 de marzo en esta subregión y el sur de Córdoba.

Este es el caso del municipio de Caucasia, una de las localidades epicentro de la movilización junto a Puerto Libertador, donde ya se expidió un decreto con una serie de medidas especiales.

Entre ellas se encuentra la instalación de un Puesto de Mando Unificado con instituciones de gobierno, la fuerza pública y organismos de socorro para monitorear permanentemente la situación y así garantizar que las movilizaciones se desarrollen pacíficamente.

De igual manera, el decreto establece el toque de queda para todos los habitantes del municipio durante todos los días que persista la manifestación entre la medianoche y las 6 de la mañana. Por su parte, la venta y el consumo de bebidas embriagantes o ‘ley seca’, regirá de manera permanente y hasta nueva orden desde este 16 de marzo en todo el municipio.



Juan Sebastián Castro, miembro del Comité por la Vida y Formalización Minera del Bajo Cauca, explicó que las nuevas movilizaciones se generan tras incumplimientos del Gobierno nacional a compromisos acordados hace varios meses y la continuidad de operativos de la fuerza pública contra maquinaria que ya incluso está en procesos de formalización.

"Por parte de las otras entidades, como es el Ministerio de Minas, la Agencia Nacional de Minería. Ellos están dispuestos a hacer su proceso de formalización, pero siempre llegamos al mismo cuello de botella que es el Ministerio de Defensa. Incluso varias de las unidades productivas mineras que quemaron recientemente en Cáceres, en el sector de Jardín, se encontraban en proceso de formalización. Entonces no sabemos realmente a qué le está apostando el Gobierno nacional", argumentó Castro..

Durante los días que persista el paro también estará restringida la circulación de motocicletas con parrillero hombre todos los días entre 9 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente.

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Se espera desde las primeras horas de este lunes 16 de marzo varios puntos de concentración e incluso el bloqueo de la vía principal que comunica a Medellín con la Costa Caribe, exigiendo por parte del gremio minero la presencia en el territorio de altos funcionarios del Estado para instalar una mesa de concertación.