Con 65 personas heridas cerraron las polémicas corralejas en Caucasia, Antioquia

Corralejas en Caucasia cerraron con 65 personas heridas pese a las advertencias de las autoridades de Antioquia sobre los requisitos para estos espectáculos y la normativa para la protección de los animales. La Alcaldía destacó que se registraron siete casos menos que el año anterior y que sí cumplieron con la ordenanza departamental

Vuelve y juega que pese a las advertencias de las autoridades en el municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, el espectáculo de corralejas deje numerosas personas heridas y aunque esta vez fueron siete casos de lesiones menos que en 2025, el saldo no fue alentador.

En los días previos al evento, en las denominadas vaquillas, fueron 19 personas lesionadas, durante el primer día del evento seis y los siguientes en los otros días del espectáculo llegaron hasta 65, por lo que en total de acuerdo con el cuerpo de bomberos del municipio 22 personas requirieron traslado al hospital César Uribe Piedrahita.

“En nuestra atención fueron 65 personas lesionadas entre golpes y demás y tuvimos la atención o la remisión a centro asistencial de 22 personas, los cuales por valoración médica en el lugar requería de una atención mucho más completa”, contó el comandante del cuerpo de bomberos, Edward Valencia.



Hay que recordar que a propósito de lo que se venía registrando en Caucasia, la Gobernación de Antioquia había reiterado a los municipios cumplir con la normativa estipulada en la Ordenanza 16 de 2025, en la que se destaca la prohibición del ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas, así como la restricción de participación a menores de 14 años.

También la exigencia de la presencia permanente de servicios médicos y veterinarios, seguros obligatorios de accidentes y responsabilidad civil, y el uso de fundas protectoras en las astas de los toros y petos de protección para equinos. Sobre este punto, se refirió el secretario de Gobierno de esa calidad, José Payares, destacando que sí se cumplió.

“No solo se mejoraron los casos en disminución de accidentalidad, sino que también se cumplió con las ordenanzas que dictan a través de la Asamblea de Antioquia en la protección animal. Pudimos ver los toros con la protección en sus cachos, los equinos con la protección y esto ayudó a evitar y a disminuir los casos donde los animales salían heridos”, destacó.

Desde Caucasia manifestaron que garantizaron la atención oportuna y el control durante el evento, con la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), punto que también está estipulado en la ordenanza, que indica que debe contar con la participación de autoridades municipales, organismos de socorro, fuerza pública y el Dagran.