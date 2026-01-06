En vivo
Con 65 personas heridas cerraron las polémicas corralejas en Caucasia, Antioquia

Con 65 personas heridas cerraron las polémicas corralejas en Caucasia, Antioquia

La Alcaldía destacó que se registraron siete casos menos que el año anterior y que sí cumplieron con la ordenanza departamental.

