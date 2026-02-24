En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Bancolombia
Frente frío
Iván Cepeda
Alias El Mencho

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Unos 10.000 millones en pérdidas reporta el sector turístico en Urabá por las lluvias

Unos 10.000 millones en pérdidas reporta el sector turístico en Urabá por las lluvias

Expertos estiman que se ha reducido en más del 70 % la llegada de visitantes a esta subregión de Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad