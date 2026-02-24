Unos 10.000 millones en pérdidas reporta el sector turístico en Urabá por las lluvias

Más de 10.000 millones de pesos en pérdidas económicas se han reportado en el sector turístico del Urabá antioqueño debido a las emergencias de las lluvias. Expertos estiman que se ha reducido en más del 70 % la llegada de visitante a esta subregión de Antioquia.

Las fuertes lluvias que, incluso, siguen azotado al Urabá antioqueño han dejado graves afectaciones a miles de familias y el sector turístico no ha sido ajeno a la problemática que hoy los tiene contra la espada y la pared debido a las enormes pérdidas económicas que han provocado las precipitaciones en esta zona de Antioquia.

La Corporación Turística Urabá Darién Caribe aseguró que municipios como Turbo, San Juan de Urabá, Arboletes o San Pedro de Urabá se ha visto sumamente afectados por daños en vías y en infraestructura turística, dejando en crisis al sector que a la fecha reporta pérdidas por más de 10.000 millones de pesos.

Karen Martínez, directora ejecutiva de la Corporación Turística Urabá Darién Caribe, manifestó que solamente 1.800 han sido cancelados o reprogramados debido a las afectaciones que han generado las lluvias en el Urabá antioqueño.



“Más de 600 prestadores de servicio turísticos hoy están en riesgo. Más de un 50% de estos prestadores están con sus establecimientos temporalmente cerrados. En cuanto a la ocupación hotelera, hemos reducido en un 85% la ocupación”, reveló.

Las estimaciones que hacen las entidades en esta zona del departamento de Antioquia es que se ha disminuido en cerca de un 70 % la llegada de turistas a la región y que hoy hay cerca de 3.000 empleos están afectados directa o indirectamente debido a la grave crisis por la que pasa el Urabá antioqueño.

Ante el crítico panorama para el sector turístico, los afectados le han pedido al Gobierno nacional y a la Gobernación de Antioquia que realicen un plan integral para recuperar la economía del Urabá antioqueño, que hoy atraviesa por momentos difíciles debido a las fuertes lluvias.