Lluvias tienen incomunicado el casco urbano de Arboletes: también escasea el gas y la comida

Arboletes es uno de los municipios más afectados por las fuertes lluvias en el Urabá antioqueño. En la localidad ya han cerrado más de la mitad de los hoteles y se reporta escasez de gas y gasolina.

La ola invernal que afectó a la subregión del Urabá no solo obligó al cierre de las playa en Arboletes, sino que también ha generado incomunicación del casco urbano del municipio con sus 72 veredas y 8 corregimientos.

En medio de la difícil situación generada por las inundaciones, Alejandra Bedoya, secretaria de desarrollo económico del municipio, pidió una pronta ayuda del Gobierno nacional para reactivar la comunicación con Montería, capital del vecino departamento de Córdoba.

"Le pedimos al Gobierno nacional que nos apoye en la apertura de este puente, que nos comunica con la ciudad de Montería, porque ya hay desabastecimiento, ya que los campesinos tienen dificultad también para acceder a los alimentos", señaló



De acuerdo con la funcionaria, la situación afecta directamente a unas 4.000 personas que, incluso, ya están viendo en riesgo su situación alimentaria.

"Nos está ya perjudicando la disponibilidad de los alimentos en el área urbana. Todo está más caro, no tenemos gas, y la gasolina también está escasa. Arboletes es uno de los municipios más afectados", agregó Bedoya.

En medio del panorama, como en todo el Urabá antioqueño, desde Arboletes, donde ya cerraron 25 de los 42 hoteles del municipio, continúan pidiendo ayudas en alimentos no perecederos, colchonetas, sábanas y otros insumos de primera necesidad.