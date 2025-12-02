En vivo
Vía Arboletes - San Juan de Urabá lleva 5 días bloqueada por campesinos: piden presencia de la ANT

Vía Arboletes - San Juan de Urabá lleva 5 días bloqueada por campesinos: piden presencia de la ANT

Indican que el Gobierno nacional se comprometió a la entrega de tierras para cultivo, como parte de la Reforma Agraria. 800 campesinos esperan formalización de predios en la zona.

