Vía Arboletes - San Juan de Urabá lleva 5 días bloqueada por campesinos: piden presencia de la ANT

Más de 89 asociaciones campesinas mantienen bloqueos intermitentes en la vía que de Medellín comunica al Urabá antioqueño, específicamente entre los municipios de Arboletes y San Juan, exigiendo al Gobierno nacional acciones claras para facilitar el acceso a tierras, la formalización y garantías para las comunidades rurales.

Los manifestantes indican que aunque quedaron varios compromisos establecidos desde el año 2024, estos no se han cumplido hasta ahora, por lo que declararon paro indefinido hasta que sean escuchados por parte de las autoridades del orden nacional. Ayineth Pérez, presidenta de la Asociación Tierra y Paz, aseguró que la petición es que la Agencia Nacional De Tierras haga presencia en el sitio y de reporte de cómo avanzan las peticiones que las comunidades tienen.

"Hace un año se hizo una movilización donde quedaron esos compromisos, pero esos compromisos no han sido materializados. Entonces, una de las exigencias que están pidiendo hoy los campesinos es que venga la Agencia Nacional de Tierra a territorio, les dé la cara, pero que también les cumpla", indicó Pérez.

Los bloqueos ya completan cinco días y podrían recrudecerse, pues según los manifestantes, podría darse un cierre total de esta importante vía si no hay una respuesta este martes por parte del gobierno nacional, que consideran les incumplió a las organizaciones agrarias de la región con la entrega de tierras para cultivo.



Son por lo menos 800 campesinos de estos dos municipios de Urabá esperan la asignación de los predios. Por ahora, cierran la vía durante cuatro horas y permiten el paso por media hora.

Vale la pena mencionar que al cierre del año 2024, la Agencia Nacional de Tierras destacó haber entregado 3.671 hectáreas de tierra fértil a 282 familias campesinas en el Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio y la subregión del Urabá, específicamente en los municipios de Tarazá (584 hectáreas), Cáceres (1.034 hectáreas), Caucasia (1.376 hectáreas), Zaragoza (286 hectáreas), Necoclí (110 hectáreas) y Puerto Berrío (277 hectáreas).