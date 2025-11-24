En vivo
Antioquia  / Buscan a profesor de la UdeA que cayó accidentalmente a un río en la vía Medellín -Urabá

Buscan a profesor de la UdeA que cayó accidentalmente a un río en la vía Medellín -Urabá

Lleva cinco días sin saber del paradero del hombre de 39 años que estaba en el Urabá antioqueño cuando se supo por última vez de él. 

