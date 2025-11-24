Buscan a profesor de la UdeA que cayó accidentalmente a un río en la vía Medellín -Urabá

Autoridades en Antioquia buscan a Daniel Higuita, el profesor de la Universidad de Antioquia que lleva 5 días desaparecido. Al parecer, el docente perdió el control de la moto en la que viajaba en la vía Medellín - Urabá y habría sido arrastrado por un río de la zona.

La familia de Daniel Fernando Higuita, un profesor de la Universidad de Antioquia y del ITM, lleva cinco días sin saber del paradero del hombre de 39 años que estaba en el Urabá antioqueño cuando se supo por última vez de él. Versiones preliminares indican que el docente habría caído a un afluente en jurisdicción del municipio de Uramita.

La información que tiene la familia de Higuita es que el hombre se transportaba en una motocicleta en la vía Medellín - Urabá cuando, al parecer, habría perdido el control de su moto y posteriormente cayó al río Sucio, afluente en donde es buscado por los organismos de socorro.

Leidy Higuita, hermano del docente de la Universidad de Antioquia y del ITM, aseguró que tras conocerse el hecho se lograron encontrar algunas pertenencias del hombre en una zona rural del municipio de Uramita.



“Nos ayudaron de manera artesanal a bajar a una de una chica por él por la por la pendiente. Ella a la mitad de la pendiente logró encontrar los documentos del vehículo. El día viernes, como veremos, logramos bajar la peña ese día, pero ya ya estaba demasiado alta la corriente lo que se lo había llevado”, afirmó.

Por el momento, tanto la familia de Daniel Fernando Higuita como los Bomberos de Dabeiba y Mutatá buscan sin descanso al profesor que completa más de 100 horas desaparecido en el Urabá antioqueño. Aunque aún hay esperanza de hallar al hombre con vida, con cada hora que pasa, las posibilidades de encontrarlo se desvanecen.

Mientras avanzan las labores de búsqueda, los organismos de socorro aseguran que las fuertes lluvias en el departamento podrían dificultar los trabajos, ya que al caer a un afluente, el hombre pudo haber recorrido una cantidad indeterminada de kilómetros aguas abajo.