Polémica por debate del presupuesto de 2026 en Antioquia: recursos para la UdeA disminuirían

Lo que a falta de votación será la confirmación de los 7.9 billones de pesos que tendrá la Gobernación de Antioquia para el presupuesto de 2026, las discusiones en la Asamblea Departamental siguen generando molestias luego de que Verónica Arango decidiera suspender la sesión tras arengas de estudiantes de la Universidad de Antioquia desde las gradas del recinto.

Desde la Asamblea de Antioquia aseguran que tras la inesperada cancelación también se decidió que la discusión continuaría sin presencia de público, hecho que varios diputados calificaron como antidemócratico. Luis Peláez confirmó que tras el impase se sentaron con los estudiantes de la institución pública y se instauraron más de 30 tutelas por la decisión que tomó la presidenta de la Asamblea de Antioquia.

"A través del equipo jurídico, interpusimos 35 tutelas, están prontas a fallar por el derecho a la participación política, a la participación ciudadana, para que esto no vuelva a pasar. Y, bueno, estamos esperando las decisiones, esperamos todas que sean a favor", confirmó el diputado.

Pero la situación no paró allí porque el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó en su cuenta de X que el debate debía continuar con la participación ciudadana. Sin embargo, Blu Radio conoció que no solo fue un trino, sino que él mismo mandatario habría sostenido una aireada llamada telefónica con Verónica Arango, quien en la sesión de hoy no estuvo presente, pues no tener participación ciudadana en la Asamblea Departamental podría poner en riesgo el presupuesto de la Gobernación.



Tras todos estos hechos, la jornada durante el segundo día de debate del presupuesto del 2026 avanzó con la presencia de la población civil, pero sin la asistencia de Andrés Julián Rendón, hecho que no pasó desapercibido y que generó el pronunciamiento del diputado Camilo Calle, quien le pidió al mandatario que vaya al recinto y haga participación en los debates.

"El gobernador nunca viene a la Asamblea. Él le jaló las orejas a la presidenta de la Asamblea por Twitter. Que porque el debate tenía que ser con la ciudadanía, pues con la ciudadanía y con usted, gobernador, usted nunca viene. Y a veces sus secretarios ni siquiera vienen y nos dejan plantados. Aquí es bienvenido. El debate siempre va a ser intenso y respetuoso", aseguró Calle.

Con el ambiente acalorado, hay que mencionar otro punto que no mermó la polémica sino que la acrecentó y es la situación con la Universidad de Antioquia que tiene un déficit cercano a los 300.000 millones de pesos y que para el 2026 tendría una disminución en su presupuesto en cerca de 10 puntos, pasando en 2025 de una participación del 0,88 % al 0.76 % para el próximo año.

La delicada situación del Alma Máter también provocó que se planee tener unos recursos extraordinarios cercanos a los 20.000 millones de pesos con los que se ayude a la institución pública como señaló el diputado Luis Peláez.

"Incorporar recursos extraordinarios a la Universidad de Antioquia, pero lo vamos a poner bajo condición, y es que a través de estos recursos que pueden ser entre 10.000 a 20.000 millones de pesos, el Gobierno nacional entre en contrapartida. La responsabilidad de la Universidad de Antioquia no solo es de la Gobernación", explicó Peláez.

Aunque los votos ya estarían listos para aprobar los 7.9 billones de pesos para el presupuesto de 2026 en el departamento de Antioquia, la deliberación no se ha hecho y podrían cambiar algunos rubros luego de los debates pertinentes que pondrían recursos importantes para materia de seguridad e infraestructura física.