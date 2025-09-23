Polémica en Antioquia por cambios en financiación de universidades con recursos de estampilla

Varias modificaciones en materia de financiación de la educación superior pública en Antioquia tienen encendido el debate en la Asamblea Departamental tras la radicación del Proyecto de Ordenanza número 52 que en varios de sus artículos plantea la eliminación de las estampillas para el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la Universidad Digital de Antioquia, fuentes importantes de recursos para estas instituciones.

La propuesta de la administración es que los planteles ya no dependan de recursos producto de porcentajes que se extraen de contratos, pedidos y facturas que se realizan por parte de la Gobernación, sino que sea de una asignación establecida por una política departamental que mínimamente sea proporcional o no inferior a lo que ya vienen percibiendo.

Vía Estampilla en 2024 a la IU Digital de Antioquia ingresaron más de 8.500 millones de pesos y al Politécnico Jaime Isaza cerca de 9.100 millones.

La diputada Verónica Arango y actual presidenta de la Asamblea de Antioquia, planteó que la propuesta de la Gobernación busca una mayor eficiencia en el giro de los recursos, que no se dependa de proyectos que cada entidad ejecuta y que el dinero llegue de manera oportuna a los planteles y no como suele pasar, en el último trimestre de cada año.



"Lo que está diciendo este departamento es no vamos a adoptar ya la estampilla, sino que vamos a cambiar la fuente de financiación y los recursos que van a entrar a la universidad no va a ser por impuestos en los contratos, sino que lo que vamos a hacer es darle recursos propios de acá de la Gobernación de Antioquia, asegurándoles el mismo proporcional de plata y para que les vaya mejor, para que no tengan que esperar tanto tiempo para los traslados de los recursos, y además, asegurándoles que el recurso les va a llegar", afirmó Arango.

Pese a la defensa de esta iniciativa que proyecta su primera debate entre viernes y sábado, varios sectores políticos han planteado inquietud frente a la privatización y el recorte presupuestal que esta supondría para la educación pública en el departamento.

El diputado Juan David Muñoz, ha manifestado que tras este tipo de iniciativas se esconden intereses para restar autonomía financiera y administrativa a las instituciones públicas y así justificar en un futuro próximo medidas privatizadoras.

"Muy grave, porque es un gobernador que no solo ataca permanentemente a los estudiantes y docentes universitarios, sino que los asfixia a las universidades financieramente para ofrecer como solución la privatización", dijo Muñoz.

Desde sectores gremiales como el de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, también solicitaron al gobernador Andrés Julián Rendón mantener la estampilla como un mecanismo eficaz que garantiza el acceso, permanencia y calidad de la educación pública, pero además advirtieron que su retiro “es un retroceso en la avances alcanzados en materia de inclusión y equidad”.

Por su parte, el secretario de Educación departamental, Mauricio Alviar, defendió que la política pública que está en construcción, “permitirá que estas dos instituciones de educación superior tengan una mejor planificación financiera, al tener recursos disponibles para ejecutar desde el inicio de cada año y no dependerá de la ejecución de los contratos”.