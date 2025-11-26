Incautan embarcación que transportaba cemento de forma irregular en el Golfo de Urabá

En el Golfo de Urabá, la Armada de Colombia incautó 3.5 toneladas de cemento que eran transportadas en una embarcación en el Golfo de Urabá sin cumplir los requisitos legales para el manejo de sustancias químicas controladas por vía marítima.

La carga, avaluada en cerca de 8.7 millones de pesos, iba a bordo de una embarcación que no tenía matrícula, certificado de navegación ni identificación visible. Durante la inspección se determinó que llevaba una cantidad de cemento superior a la permitida por la normatividad vigente, razón por la cual fue inmovilizada.

En el operativo fueron retenidos tres hombres, todos mayores de edad, quienes quedaron a disposición de las autoridades junto con el material y la embarcación.

La Armada de Colombia señaló que continuará desarrollando de manera sostenida operaciones de control marítimo y fluvial en el Golfo de Urabá, con el objetivo de contrarrestar actividades ilícitas asociadas al tráfico de insumos y sustancias sometidas a vigilancia especial, para garantizar la seguridad y los intereses marítimos del país.