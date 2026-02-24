SuperSociedades admitió reorganización del Colegio Refous luego de que se declarara insolvente

La Superintendencia de Sociedades informó que, mediante un auto del 23 de febrero de 2026, fue admitido el proceso de reorganización empresarial de la sociedad Colegio Refous Roland Jeangro S.A.S., institución educativa ubicada en el municipio de Cota (Cundinamarca) con más de sesenta años de trayectoria en la prestación de servicios de educación preescolar, básica primaria, secundaria y media.

Durante el análisis preliminar, la Superintendencia evidenció que el colegio presentó la certificación de su situación financiera, en la que reportó obligaciones vencidas por más de noventa días por un valor de $29.897 millones, equivalentes al 90,52 % del pasivo total. Este reporte permitió activar oportunamente los mecanismos previstos en la Ley 1116 de 2006, orientados a ordenar y normalizar las obligaciones dentro del proceso de reorganización.

Asimismo, se verificó que la institución cuenta con activos totales por $61.795 millones y pasivos por $33.026 millones, con corte a noviembre de 2025, lo que refleja un patrimonio positivo y una estructura financiera que permite abordar el proceso de manera técnica y ordenada.

El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, señaló que la apertura del proceso de reorganización no afecta la operación académica ni implica la interrupción del servicio educativo.



“Este mecanismo jurídico tiene como finalidad ordenar las obligaciones de la institución y fortalecer su estabilidad financiera, asegurando la preservación de la empresa como unidad educativa. El Colegio Refous Roland Jeangro S.A.S. continuará prestando sus servicios con total normalidad durante el curso del proceso concursal”, afirmó.

Por esa razón, la entidad designó como promotora a Mónica Alexandra Macías Sánchez, quien actuará como auxiliar de la justicia y acompañará el proceso conforme a los estándares técnicos y éticos previstos en la normativa concursal.

De acuerdo con la Superintendencia, aunque el nivel de endeudamiento es alto, el colegio presenta un patrimonio positivo, condición que fue clave para admitir la solicitud al considerar que existen posibilidades de estructurar un acuerdo de pago viable. Durante el proceso, la institución deberá presentar información financiera periódica, abstenerse de realizar pagos por fuera del acuerdo y someter decisiones relevantes a la supervisión de la promotora y de la autoridad concursal.