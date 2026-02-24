En vivo
SuperSociedades admitió reorganización del Colegio Refous luego de que se declarara insolvente

La entidad ordenó la admisión al proceso del colegio ubicado en Cota (Cundinamarca) y designó una promotora para acompañar la reorganización, que no afectará la prestación del servicio educativo.

